Bà bầu mắc Zika tại TP HCM đã bỏ thai

Nguyên nhân không liên quan đến virus Zika mà do các bác sĩ đã không phát hiện tim thai.

Phát hiện dương tính với virus Zika cuối tháng 3 khi đang mang thai ở tuần thứ 8, đến ngày 7/4, thai phụ ở TP HCM đến bệnh viện phụ sản khám và được các bác sĩ xác định có túi thai nhưng không có tim thai.

Bác sĩ Phan Thành Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 2 (TP HCM) cho biết, sau khi nhận kết quả khám thai, người mẹ đã quyết định chấm dứt thai kỳ. Đây là việc chấm dứt thai kỳ hoàn toàn bình thường của những trường hợp có túi thai nhưng không có tim thai.

Hiện sức khỏe và tâm lý của thai phụ ổn định, chị vẫn đi làm bình thường. Ngoài bào thai đã mất, vợ chồng chị đã có một bé gái.

Đây là một trong hai trường hợp mắc bệnh Zika đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, trường hợp còn lại là một cụ bà ở Khánh Hòa, hiện sức khỏe của cả hai ổn định. Từ đó đến nay ngành y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với căn bệnh gây đầu teo đối với thai nhi.

Cuối năm 2015 đến nay, dịch bệnh do virus Zika diễn biến phức tạp tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố tình trạng dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp quốc tế. Tuy nhiên chưa khuyến cáo áp dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm hạn chế việc đi lại và thương mại với các quốc gia đang có dịch.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương cảnh giác cao độ với bệnh bằng cách diệt muỗi và giám sát những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Thiên Chương