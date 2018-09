Ba bà cháu mất mạng vì sưởi bếp than

Anh Hưng đạp cửa vào thì thấy người thân nằm ngổn ngang. Mẹ và hai cháu nhỏ đã tắt thở, bên cạnh là anh trai và chị dâu bất động.

Chiều 14/2, xóm nghèo Xuân Nguyên (xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chìm trong nỗi đau u uất, nhuốm màu tang tóc. Nhiều người dân trong thôn phải bỏ dở công việc đồng áng đến gia đình anh Lê Văn Hưng chia sẻ nỗi đau với gia chủ. Gương mặt ai nấy đều biểu lộ sự bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ba thi thể nằm xếp cạnh nhau trong căn nhà hoang lạnh.

Bác sĩ cho biết, anh Lê Văn Hùng hiện trong tình trạng rất nguy kịch.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, gia đình anh Hưng liên tiếp gặp đại họa. Đầu tiên là cái chết tức tưởi vì tai nạn giao thông của ông Lê Văn Thoan (bố anh Hưng) cách đây hơn 50 ngày. Và bây giờ là thảm cảnh mẹ già và hai cháu bỏ mạng, vợ chồng người anh trai là Lê Văn Hùng cũng đang trong cơn nguy kịch.

Dân làng Xuân Nguyên kể lại, giữa buổi sáng đúng ngày Rằm tháng Giêng, họ bất ngờ nghe nhiều tiếng kêu la thất thanh từ phía căn nhà nhỏ của gia đình anh Hùng. Khi bà con chạy sang thì phát hiện nhiều người nằm bất động trên giường và dưới nền đất. Bên cạnh là bếp than sưởi ấm chỉ còn là đám tro tàn.

Ba người được xác định đã tắt thở gồm bà Nguyễn Thị Lự (51 tuổi) và hai đứa cháu nội Lê Văn Dũng (4 tuổi), Lê Văn Tâm (3 tuổi). Vợ chồng anh Lê Văn Hùng (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thái (26 tuổi, mẹ đẻ các cháu Dũng, Tâm) toàn thân tím tái nhưng còn hơi thở thoi thóp nên được người thân tức tốc đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nên anh Lê Văn Hưng bị sốc nặng. Ngồi bất động bên thi thể người mẹ và hai đứa cháu, anh Hưng kể, mấy ngày gần đây do cháu Tâm bị ốm, hay quấy khóc về đêm nên bà nội rất lo lắng. Buổi chiều bà Lự còn lấy đọt dứa dại để đánh vía cho cháu. Sau đó, bà ngủ lại với hai cháu cùng vợ chồng anh Hùng. “Đêm qua, sau khi nấu xong nồi cám lợn, mẹ tôi nghe thấy tiếng hai cháu nhỏ quấy khóc bên nhà anh trai nên chạy sang dỗ cháu. Khoảng 8 giờ tối, thấy trời rất lạnh, mẹ tôi quay về nhà lấy chiếc xoong hỏng múc đầy than củi hồng rồi mang sang nhà sưởi ấm cho các cháu. Ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ...”, anh Hưng nấc nghẹn.

Chị Thái đã hồi tỉnh nhưng người mẹ trẻ chưa biết tin hai con trai đã mất mạng.

Sáng hôm sau, anh Hưng không thấy mẹ cùng gia đình anh trai ngủ dậy như thường lệ, linh tính có chuyện chẳng lành nên vội chạy qua xem sự tình thì chứng kiến cảnh tượng đau đớn. “Vừa mở cánh cửa, tôi rụng rời khi nhìn thấy mẹ cùng chị dâu và hai cháu nằm bất động trên giường, dưới nền đất gần đó anh tôi cũng bất tỉnh. Tôi cố lay gọi họ nhưng không ai trả lời...”, anh Hưng bàng hoàng kể.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm được xây theo kiểu nhà ống, có thiết kế nhiều cửa kính nhưng đều được đóng kín vì thời tiết lạnh. “Nhiều khả năng các nạn nhân chết do ngạt khí CO2”, một người dân nhận định.

Bác sĩ Mỵ Duy Hoàng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hai bệnh nhân Lê Văn Hùng và Nguyễn Thị Thái nhập viện trưa 14/2 trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở, suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái. Cuối buổi chiều, dù được điều trị tích cực, anh Hùng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy hoàn toàn và nguy cơ tử vong rất cao. Còn sức khỏe chị Thái đã tạm thời ổn định, nạn nhân đã tỉnh.

Căn nhà đóng kín cửa được cho là nguyên nhân khiến cả gia đình anh Hùng gặp nạn.

Bác sĩ Hoàng cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng than để sưởi ấm trong phòng ngủ, nhất là các căn phòng có diện tích chật hẹp, kín gió vì than khi cháy sẽ tiêu tốn rất nhiều oxy đồng thời sản sinh ra khí CO và CO2, hai loại khí này rất nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ông Lê Công Xanh, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình cho biết, gia đình anh Hùng thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cuộc sống rất khó khăn. Chị Thái đang làm công nhân tại một công ty da giày, còn anh Hùng ở nhà làm nông nghiệp. Căn nhà nhỏ là tài sản duy nhất mà vợ chồng trẻ mới dành dụm xây dựng được vào năm ngoái.

Chiều cùng ngày, sau khi cơ quan pháp y hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi ba nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Hoàng Lê