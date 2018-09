Ẩu đả tại quán bar, cảnh sát bị đâm thủng tim

Trong lúc c​an ngăn bạn xô xát với khách ở quán bar, cảnh sát bảo vệ Nguyễn Thế Tú bị hai thanh niên lạ mặt đâm thủng tim và tử vong.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, tàn cuộc nhậu khuya 25/10, Nguyễn Thế Tú (24 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai) cùng một số người bạn đến chơi tại quán bar Wonder ở phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Hiện trường quán bar sau khi xảy ra vụ xô xát rạng sáng 26/10 khiến anh Tú bị đâm thủng tim tử vong.

Tại đây, một số người bạn của Tú mâu thuẫn với khách dẫn đến cãi vã, xô xát. Thấy bạn bị đánh, người cảnh sát trẻ này cùng nhân viên bảo vệ quán bar can ngăn. Khoảng 1h sáng 26/10, trong lúc lộn xộn, Tú bị một thanh niên lạ mặt dùng dao đâm thủng tim, tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt hung thủ, mở rộng điều tra vụ việc.

VnExpress