ATM ở Big C nhả ra giấy

Sáng 1/3, chủ thẻ VIB rút 500.000 đồng nhưng chỉ nhận được một tờ giấy màu xanh in số 500.000 VNĐ tại một ATM ở Big C Thăng Long (Hà Nội).

Cây ATM này là của PVcomBank. Chủ thẻ cho biết tờ giấy được nhả ra có hình chữ nhật, kích thước gần bằng tiền thật, nhưng chỉ có dòng chữ 500.000 VNĐ. Ngay sau đó, tin nhắn của chủ thẻ thông báo tiền đã bị trừ trong tài khoản.

Chủ thẻ rút tiền tại PVcomBank nhưng ATM lại nhả ra tờ giấy dạng demo, in số.

Đại diện PVcomBank thừa nhận đây là một sự cố do hôm nay ngân hàng tiến hành lắp đặt và chạy thử nghiệm ATM mới cũng như nâng cấp hệ thống. Ngân hàng giải thích, ATM tại Big C Thăng Long sáng nay được nhà thầu tiến hành thử nghiệm và chưa bàn giao cho ngân hàng. Sở dĩ chủ thẻ gặp trường hợp trên là do đã tiến hành giao dịch đúng lúc nhân viên nhà thầu đang xử lý đường truyền tạm thời vắng mặt tại ATM. Khi chạy thử nghiệm, trong khay tiền của ATM chưa có tiền thật mà được đặt tiền mẫu demo.

"Do đang trong quá trình chạy thử và nhà thầu chưa bàn giao kỹ thuật cho PVcomBank nên tiền thật chưa được tiếp quỹ và khách hàng đã rút ra tiền mẫu demo", đại diện PVcomBank cho hay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PVcomBank ngay lập tức đã thực hiện việc tra soát để hoàn trả tiền cho khách hàng. Sự cố do quá trình thi công của nhà thầu này đã nhanh chóng được PVcomBank khắc phục để đảm bảo hệ thống ATM mới được vận hành thông suốt.

Trước đó, việc tiến hành nâng cấp hệ thống cũng đã được PVcomBank thông báo tới các khách hàng qua tin nhắn. Tuy nhiên, không có thông báo nào tại ATM tại Big C Thăng Long cho biết máy đang chạy thử nghiệm.

