Ăn phải chuột đã dính bả, xuất huyết suốt 2 tuần

Xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, rối loạn đông máu tái đi tái lại kéo dài, bé trai 12 tuổi được xác định nguyên nhân do ăn thịt chuột có độc.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, bệnh nhi được chuyển đến từ Đồng Tháp với biểu hiện xuất huyết dưới da toàn thân. Nghi ngờ bé bị suy giảm yếu tố đông máu gây xuất huyết, các bác sĩ áp dụng việc điều trị, tuy nhiên các triệu chứng không cải thiện.

Đặc sản miền Tây trở thành tai họa cho bé trai. Ảnh minh họa: Mr. True

"Hơn hai tuần sau khi nhập viện, bé vẫn tiếp tục bị chảy máu chân răng, đi phân đen và da có nhiều vết bầm tụ huyết. Trong lúc chúng tôi liên tục hội chẩn và đưa ra nhiều hướng chẩn đoán để điều trị thì người nhà cho biết trước khi mắc bệnh bé có ăn thịt chuột", một bác sĩ nói.

Từ chi tiết của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm liên quan và đưa đến kết luận, tình trạng xuất huyết liên tục của bé không do các yếu tố làm rối loạn động máu mà do nhiễm chất độc warfarin - một độc chất có trong thuốc diệt chuột.

"Chính chất độc này vào cơ thể làm ức chế khả năng đông máu khiến máu chảy liên tục và ngay sau khi xác định được 'thủ phạm, chúng tôi đã tiến hành loại bỏ dần độc chất ra khỏi cơ thể của bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của bé đã bình phục", một bác sĩ cho biết.

Theo người nhà của bệnh nhi, do bé rất thích ăn thịt chuột nên mẹ bé thường mua chuột về chế biến cho con ăn. "Chúng tôi chế biến rất kỹ, riêng món chuột đồng ở quê thường sạch sẽ do chỉ ăn lúa nên khi bé mắc bệnh, không ai nghĩ nguyên nhân do chuột", mẹ bé nói.

Không phủ nhận thịt chuột đồng là một trong những món ăn đặc sản của miền Tây Nam bộ, tuy nhiên các bác sĩ khuyên người dùng phải thật cẩn thận bởi trước khi chế biến, chuột đã có thể ăn phải thuốc diệt có chứa độc chất warfarin. Đây là chất độc không gây rối loạn đông máu dẫn đến xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Còn theo kinh nghiệm của các đầu bếp, món chuột chỉ an toàn khi chuột trước khi mang chế biến phải còn sống khỏe. Tuyệt đối không mua và chế biến chuột đã chết hoặc đã được làm thịt sẵn.

Thiên Chương