Âm mưu hãm hiếp bạn gái cùng xóm trong ống cống

Giả vờ tốt bụng để Tuyết tin tưởng, Sang và Khanh đã lập mưu chở nạn nhân ra ống cống bỏ hoang rồi hiếp dâm.

Theo trình bày của Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1992, ngụ tại Ninh Thuận, tạm trú tại Thảo Điền, quận 2, TP HCM), khoảng 16h chiều ngày 6/10, cô đi hát karaoke với người hàng xóm cùng dãy trọ là Hà Văn Sang (sinh năm 1993, thường trú tại Hậu Giang, tạm trú ở địa chỉ trên) và 7 người bạn của người này ở gần cầu Rạch Chiếc (quận 9). Mặc dù ban đầu cô không muốn đi nhưng vì Sang mời rất nhiều lần lại nói đã chờ mình từ sáng nên không nỡ từ chối.

Trong nhóm bạn của Sang có Khanh (chưa rõ lai lịch) quen biết từ trước và có thêm 2 bạn nữ nên cô rất yên tâm khi đi cùng. Trong buổi đi chơi hôm đó, trong khi tốp bạn nhậu thả ga, Tuyết chỉ uống cầm chừng với lý do bị xuất huyết bao tử. Nhưng mới góp vui chừng 4 ly thì thấy trong người nôn nao, cô liền gọi Sang đưa về nhà, lúc đó khoảng hơn 20h và sau đó không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cảm nhận toàn thân đau ê ẩm, vẫn chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra, theo phản xạ tự nhiên cô vùng dậy chuẩn bị đi học. Thấy thế, người bạn gái cùng phòng cản lại giọng ái ngại: "Bồ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nhưng mà không nhớ gì thật à?". Không hiểu điều bạn nói, Tuyết hỏi lại: "Chuyện gì là chuyện gì?".

Tuyết đau khổ khi biết mình đã bị hai người bạn tin tưởng làm hại.

Bấy giờ, cô bạn mới dè dặt cho biết, tối hôm qua khi Sang đưa Tuyết về phòng, toàn thân Tuyết lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, mắt sưng vù, cổ có vết bầm... Vì cô say nên người bạn phải chờ đến lúc tỉnh mới hỏi thực hư mọi chuyện.

Được bạn gợi ý, câu chuyện tối hôm trước mới rời rạc xuất hiện trong tiềm thức của Tuyết. Tuyết nhớ trên đường đi Sang cầm lái, cô ngồi giữa còn Khanh ngồi sau cùng. Sau đó thấy lạnh ở lưng, rồi có người nào đó đè lên bụng mình nhưng la lên thì bị hắn lấy tay bịt miệng lại. Trong khoảnh khắc đó lý trí mách bảo mình đang bị hãm hiếp nên cô vừa khóc vừa van xin mình đã có người yêu, hãy buông tha đừng có làm hại.

Tuy nhiên, hung thủ không nghe mà đe dọa: "Tao giết cả người yêu mày". Thấy nạn nhân kêu khóc, hắn dùng tay bịt miệng, bóp cổ gằn giọng nói: "Có im đi không, công an đến bây giờ", cô chống cự được một lúc rồi thiếp đi. Một lúc sau nghe loáng thoáng tiếng Khanh ở bên ngoài, nghĩ đã được cứu, cô vùng dậy chạy ra ôm lấy người này khóc rồi sau đó không nhớ gì nữa hết.

Nghi ngờ cô đã bị cưỡng hiếp, mấy người bạn kéo qua phòng trọ người hàng xóm nói chuyện nhưng Sang chối đây đẩy không có chuyện gì. Tuyết nhỏ nhẹ hỏi hắn đã làm được gì mình hay chưa, hắn chỉ cười cười nói cảm nhận thì sẽ biết và không chịu trả lời rõ ràng.

Thấy biểu hiện của Sang bất minh, bạn bè cô gặng hỏi và dọa sẽ báo công an nhưng Sang đã lớn tiếng thách thức rằng họ muốn làm gì thì làm. Bức xúc trước thái độ ngang ngược của hung thủ, cô cùng bạn bè lên công an trình báo sự việc.

Tuyết tâm sự, cô không định làm lớn chuyện vì sợ hàng xóm đàm tiếu nhưng Sang đã không biết nhận lỗi còn trơ tráo thách thức nên cô cho rằng Sang đã lập kế hoạch từ trước. Có khả năng trong ly bia có thuốc ngủ vì bình thường tửu lượng của cô rất khá, có thể uống 5-6 chai bia nhưng hôm đó chỉ uống có 4 ly đã say mèm. Mà nếu có say bia thì sáng hôm sau cũng tỉnh, đằng này mãi hai ngày sau tâm trạng vẫn còn rất lơ mơ. Cô kể: "Chiều ngày 8/10 em đến cơ quan công an ghi lời khai, cán bộ điều tra cũng nhận thấy điều đó nên hỏi, lúc uống bia có cảm giác đắng khác thường không, em bảo chỉ thấy có một ly rất ngọt thôi".

Ống cống nơi Tuyết bị hai người bạn hãm hiếp.

Từ lời khai của bị hại và qua thu thập chứng cứ, cơ quan công an liền triệu tập Sang để điều tra làm rõ. Vì cho rằng không đủ chứng cứ buộc tội nên Sang chối đây đẩy rồi ngụy biện các vết bầm tím trên người cô gái là do trên đường về cô gái bị ngã khỏi xe.

Sau nhiều giờ tra vấn với những chứng cứ thuyết phục, hung thủ mới cúi đầu khai nhận sự việc. Mặc dù không thừa nhận bỏ thuốc ngủ vào ly bia của Tuyết nhưng lời khai của hắn có một tình tiết khiến bị hại cũng bị bất ngờ. Sang cho biết khi nhậu đến két bia thứ 2 Tuyết có vẻ choáng váng ra phía góc phòng ngồi quay mặt vào tường. Một lúc sau, cô nói đã hơn 20h và yêu cầu hắn chở về. Do nữ sinh viên quá say đi không vững, sợ ngồi sau bị ngã nên hắn nhờ Khanh ngồi sau để ôm cô gái.

Khi đi được một đoạn, Khanh thầm thì vào bạn nhậu "thừa nước đục thả câu", hãm hiếp cô gái. Hắn đồng ý liền cho xe chạy vào con đường vắng thuộc phường Phú Hữu (quận 9) để hành sự. Trên đường đi, chúng phát hiện ra ống cống để ven đường đủ rộng (đường kính 1,5m) khá an toàn nên cả hai khiêng nạn nhân vào trong đó.

Ban đầu, Sang ra ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới nhưng chẳng hiểu sao sau đó Khanh đi ra bảo Sang vào "làm" trước để mình đứng trông chừng cho. Tuy nhiên, khi Sang đang "hành sự", trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tuyết liên tục kêu la nên Khanh đã chạy vào bảo dừng lại kẻo bị công an tóm. Đúng lúc này, con mồi bừng tỉnh bật dậy thì bị đụng vào ống cống nên ngã xuống. Khi bò được ra ngoài, Tuyết lại ôm lấy Khanh khóc nức nở rồi sau đó lại bất tỉnh. Hai yêu râu xanh tiếp tục khiêng cô gái lên xe để chở về phòng trọ, nhưng do sợ mọi người nghi ngờ nên Sang đã nói dối là bị té xe, sau đó về phòng ngủ.

Tên Sang đã bị bắt khẩn cấp vì tội Hiếp dâm.

Lời khai của Sang khiến nạn nhân choáng váng, cô tâm sự: "Trước đó một ngày, em và bạn cùng phòng cũng từng đi hát karaoke với Khanh, Sang và mấy người bạn khác ở ngay trong khu Thảo Điền nhưng thấy Khanh rất tử tế. Hôm sau, Sang rủ em đi hát ở gần cầu Rạch Chiếc nhưng vì thấy xa, lại không thấy có bạn gái đi cùng em từ chối thì Khanh gọi điện năn nỉ và bảo sẽ rủ thêm mấy người bạn gái đi chung cho yên tâm.

Khi đến nơi, hắn còn giới thiệu với mọi người em là em gái nói họ nên không được ép "em gái" uống nhiều quá. Không những thế, trong quá trình nhậu Sang còn liên tục nhắc em đừng uống quá nhiều và uống đỡ mỗi khi các bạn nhậu châm thêm bia ép em uống. Chính vì thế sau tỉnh lại trong ống cống, nghe được giọng nói của Khanh bên ngoài cứ nghĩ hắn đến ngăn cản chuyện trên nên em đã chạy ra ôm Khanh khóc nức nở".

Khi biết chính Khanh mới là kẻ chủ mưu, cô như sực tỉnh nói: "Hèn gì trong lúc nhậu anh ấy cứ sáp vào em hỏi han này nọ. Không nghĩ Khanh có ý định gì, nhưng vì chật chội lại mệt nên em đi ra nơi khác ngồi. Khoảng mấy phút sau hắn kéo Sang ra ngoài thì thầm gì đấy rồi quay vào nhậu tiếp. Có thể họ ra để bàn kế hoạch hãm hại em".

Ngày 9/10, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hà Văn Sang và đồng bọn đã có hành vi lợi dụng tình trang say xỉn không thể tự vệ được của Tuyết nhằm quan hệ tình dục. Tuy nhiên, tên Khanh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên nạn nhân đã được thay đổi