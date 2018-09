Âm mưu bắt cóc con gia chủ tống tiền của người giúp việc

Đi làm về không thấy con đâu, người mẹ gọi điện cho giúp việc thì lập tức bị tống tiền tới 100 triệu đồng, nếu muốn nhận lại con.

Hiện Cơ quan công an quận Tân Bình (TP HCM) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc trẻ em, tống tiền của thủ phạm Thủ phạm là Nguyễn Thị Loan (42 tuổi, quê ấp Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra ngày 2/10. Trước đó, công an đã tiến hành giải cứu thành công một bé gái 3 tuổi do Loan âm mưu bắt cóc. Loan vốn là người giúp việc cho gia đình bị hại nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đóng vai bà giúp việc hiền lành, Loan đã lộ bộ mặt thật của kẻ bắt cóc, tống tiền chuyên nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, ngụ đường Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình), nạn nhân của vụ việc chấn động cho hay, cho tới tận bây giờ chị vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra với gia đình mình. Theo lời kể của chị Thu, trước đó không lâu, do cả hai vợ chồng đều bận công việc mà lại có con nhỏ là cháu Nguyễn Thái Bội San (3 tuổi) nên chị đã thuê Loan giúp việc kèm nhiệm vụ trông giữ con trong ngày. Thấy người phụ nữ tuổi trung tuần có vẻ lầm lũi, hiền hậu nên chị không mảy may nghi ngờ.

“Chiều ngày 1/10, tôi đi làm về không thấy cả chị Loan lẫn con đâu nên gọi điện thoại hỏi thì chị ấy bảo đang cùng cháu đi lên khu công nghiệp Sóng Thần chơi. Thấy lạ vì tự nhiên hai bà cháu lại đi xa vậy, tôi mới kêu chị ta dẫn con về, thì chị này lân la này nọ. Nào ngờ sau đó chị ta trở mặt đòi 100 triệu đồng nếu muốn cháu an toàn về nhà”, chị Thu nhớ lại sự việc. Quá bất ngờ và lo lắng cho sự an toàn của đứa con, chị vội van xin, nài nỉ Loan nhưng nữ osin vẫn không chịu, một mực đòi tiền chuộc, đồng thời cảnh báo không được nói với công an.

Bé San được giải cứu sau một ngày bị bắt cóc.

Để đảm bảo an toàn cho cháu nhỏ, chị Thu cùng người nhà giả vờ làm theo đúng những lời mà Loan yêu cầu, đồng thời bí mật trình báo với công an. Nhận được thông tin, công an phường 2 và công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an đã sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ vài giờ sau, nơi lẫn trốn của kẻ bắt cóc đã bị phát hiện. Thực tế, Loan không hề tới Bình Dương mà ả và cháu bé đang ở tại một khách sạn thuộc quận Bình Tân.

Cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, lên phương án phối hợp với công an Bình Tân tìm cách giải cứu cháu nhỏ. 10h ngày 2/10, các trinh sát đã ập vào phòng 103 của khách sạn Thiên Hoa (nằm trên đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông) giải cứu an toàn cho cháu San và bắt giữ Loan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, do cần tiền chữa bệnh và trả nợ nên Loan mới nảy sinh ý định bắt cháu San rồi tống tiền gia đình cháu bé. Chị Thu cũng cho biết, bình thường Loan tỏ ra là người rất yêu quý, thương cháu San. Có lẽ do cần tiền chữa bệnh lại thêm hôm trước xảy ra chuyện cự cãi nên Loan mới hành động như vậy. Hiện tại, sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ấp Phú An, xã Trung Thạnh Đông, nơi cư ngụ của Loan, nằm sâu trong con đường nhỏ, xưa nay vốn sống cảnh thanh bình nhưng chỉ trong mấy ngày nay bỗng dưng bị đảo lộn bởi câu chuyện mà Loan gây ra.

Loan vốn là con gái đầu trong gia đình có cha là ông Nguyễn Văn Năm (đã mất) và mẹ là bà Nguyễn Thị Nên (70 tuổi), dưới người này còn có một người em trai và một em gái. Do hoàn cảnh làm nông nghiệp nghèo khó, vợ chồng ông Năm không đủ sức lo cho con cái mình đi học đầy đủ nên chỉ vừa quen mặt chữ, các con trong nhà phải lần lượt nghỉ học. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời Loan rẽ sang hướng khác đầy tiêu cực, làm tiền đề cho những hành vi vi phạm pháp luật về sau.

Ở nhà nhàn rỗi những Loan không hề giúp sức phụ ba mẹ mà cả ngày bám lấy đám con trai hư hỏng đi chơi bời, ăn nhậu, đánh nhau. Chỉ sau gần một năm, cái tên Loan đã là mối ái ngại cho người dân trong vùng. Ông Tạ Văn Nhứt (57 tuổi, trưởng ấp Phú An) cũng xác nhận, Loan có tiểu sử “cộn cán” tại địa phương.

Chứng minh thư của Nguyễn Thị Loan.

“Tuy là con gái nhưng trong người Loan hình như mang dòng máu con trai, tính cách cũng không có chút gì gọi là nữ tính cả. Suốt từ lúc nghỉ học tới lúc trưởng thành, Loan chỉ biết ăn nhậu, đánh nhau, giật hụi, cả xóm này ai cũng khiếp sợ lánh xa vì sợ mang vạ vào thân”, ông Nguyễn Văn Hoa (65 tuổi, bí thư ấp Phú An) kể lại.

Cũng theo ông bí thư ấp, hồi đó Loan để tóc ngắn như con trai, mặc quần bò bó, áo thun nam đi chơi bời khắp nơi cùng đám trai làng “choai choai” mà không có chút gì e thẹn. Thậm chí Loan còn nhiều lần tham gia những cuộc ăn nhậu, chơi hụi, rồi đánh nhau với cả con trai. "Cô ta sẵn sàng chửi bới bất kỳ ai dám can thiệp, nhắc nhở. Chuyện Loan đánh nhau, ăn nhậu quậy phá xảy ra như cơm bữa, thậm chí Loan từng bị chính quyền xã mời làm việc vì hành vi mang dao hành hung người khác”, ông Hoa kể tiếp.

Cứ bị chính quyền xử lý hôm nay thì ngày mai Loan lại tái phạm mà không hề sợ hãi. Hồi ấy, ông Năm (cha Loan) còn sống cũng khuyên can con mà không được, sau này ông mất, mọi chuyện lại càng tệ hơn. Lớn lên, Loan cũng từng có chồng, nhưng vì cái tính cách “phá trời” này nên chỉ trong một tuần, ông chồng đã phải ngã mũ bỏ chạy không dám quay lại. Từ sau khi người này ra đi, con trai trong vùng bảo nhau không dám rước Loan về làm vợ.

Đã thế, Loan lại không hề sửa tính đổi nết mà ngày càng bê tha hơn, tối ngày chìm trong men rượu rồi “cặp kè” với bất cứ ai. Nhiều người dân địa phương còn nhớ rất rõ, Loan có khả năng uống rượu thay nước, tửu lượng hơn cả nam giới, rồi cứ say vào là y rằng sẽ đập phá, đánh lộn.

Thậm chí, trong khoảng thời gian ở quê, nữ quái này còn “lập băng” chuyên đi lừa gạt tiền bạc, trộm cắp tài sản của người dân xung quanh. Nhớ tới việc đi lừa gạt, nhiều người còn truyền tai nhau phi vụ Loan giả trai lắp “của quý” giả lừa con gái nhà lành.

Đầu năm 2000, do chán sống ở quê nhà, lại bị mọi người xa lánh, đề phòng nên nữ quái khăn gói bỏ đi biệt xứ. Trong ký ức của bà Nên và những người trong gia đình, khoảng thời gian Loan ở nhà phá phách kéo dài suốt hơn 8 năm đã gây cho họ quá nhiều phiền phức. Mỗi khi ra đường, nghe những câu chuyện tày trời mà cô con gái cùng đồng bọn thực hiện, họ chỉ còn biết im lặng, cúi đầu đi thật nhanh cho khỏi tủi hổ.

Nhiều lần hai vợ chồng bà Nên đã tìm cách khuyên giải, ngăn cản nhưng vẫn không có kết quả, thậm chí còn bị con gái chống đối quyết liệt. Bất lực trước đứa con bất trị, gia đình chỉ còn cách tuyên bố từ mặt, phó mặc cho xã hội xử trí.

“Ngày nó ra đi lên thành phố, ai cũng nghĩ nó sẽ biết suy nghĩ mà làm lại cuộc đời. Bẵng đi một thời gian dài chỉ thỉnh thoảng nó liên lạc bằng điện thoại về, ai ngờ nó lại gây ra sự vụ nghiêm trọng tới như thế. Mấy hôm nay báo chí liên tục tìm về, bà con lối xóm lại bàn tán, gia đình chúng tôi không biết phải làm sao”, người anh trai của Loan tâm sự.

Theo Pháp Luật Việt Nam