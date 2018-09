Âm hộ bị phì đại, nặng hàng kg

Vất vả chịu đựng khối phì đại âm hộ khổng lồ nhưng ngại không đi khám, nữ sinh 20 tuổi vừa phải phẫu thuật.

Các bác sĩ khoa Ngoại I Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã mổ và tái tạo thành công âm hộ nữ bệnh nhân ngụ ở Đăk Lăk. Đây là lần đầu tiên ê kíp phẫu thuật của bệnh viện gặp trường hợp phì đại âm hộ lớn như vậy. Nữ bệnh nhân còn độc thân, chưa quan hệ tình dục, kinh nguyệt đều.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Quyền Trưởng khoa Ngoại I trực tiếp phẫu thuật và điều trị bệnh nhân, cho biết kết quả khám cận lâm sàng, siêu âm cho thấy âm hộ và môi lớn 2 bên phì đại, echo kém. Bên trong có những vùng echo dày, có tăng sinh mạch máu, các xét nghiệm tiền phẫu trong giới hạn bình thường. Bệnh môi lớn âm hộ phì đại lành tính, không phải ung thư nhưng điều đặc biệt là bệnh nhân này để quá lâu nên khối phì đại rất lớn. Cái khó là quá trình phẫu thuật phải làm thế nào để đảm bảo các chức năng của âm hộ cho thiếu nữ.

Các bác sĩ đã phải hội chẩn nhiều lần để lên kế hoạch phẫu thuật cắt trọn 2 môi lớn và tái tạo âm hộ. Môi âm hộ có kích thước 22x10x15 cm, nặng khoảng vài kg, hầu như chưa có báo cáo khoa học nào ghi nhận.

May mắn là lổ tiểu của bệnh nhân không bị xâm lấn. Các bác sĩ đã rạch da vùng âm hộ hình oval, lấy trọn da và mô mềm âm hộ gồm mô mỡ, sợi, may cầm máu, may da tái tạo âm hộ... Ca phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ đang chờ kết quả giải phẫu bệnh. Tuy nhiên bác sĩ nghi ngờ tình trạng bệnh nhân là Melanôm âm hộ (tăng sắc tố da và biến thành tế bào dị dạng).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hoàng Minh, giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết nơi đây thường tiếp nhận những bệnh nhân bị ung thư hoặc u bướu nặng, giai đoạn trễ do bệnh nhân đến muộn hoặc do các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có kinh nguyệt hoặc có quan hệ thì nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần để phát hiện sớm và tầm soát bệnh. Bệnh nhân đến trễ khiến việc điều trị khó hơn, thời gian điều trị lâu hơn, chi phí tốn kém và tình trạng di căn, tái phát cũng cao.

