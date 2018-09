Ác mộng của người phụ nữ có bộ ngực to lên mỗi ngày

Một phụ nữ Anh phải tìm đến bác sĩ với mong muốn giảm những cơn đau nhức mà bộ ngực khủng mang lại.

Burdened Becky cởi áo để các bác sĩ kiểm tra ngực. Ảnh: ITV

Burdened Becky tìm đến phòng khám của chương trình truyền hình Jeremy Kyle's Emergency Room ở Anh để tìm trợ giúp vì đôi gò bồng đảo "khủng", mỗi bên nặng hơn 6,3 kg, khiến cô thường xuyên phải sống với những cơn đau nhức, khó chịu.

Becky cho hay bộ ngực lớn khiến cô không thể làm việc, tập thể dục hay thậm chí là ngủ nghỉ một cách thoải mái. "Tôi chỉ muốn chúng không to lên nữa và đang rất cần sự giúp đỡ. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi không mong mình thành ra như vậy và họ hãy thôi đưa ra những lời bình luận, gièm pha. Bầu ngực lớn này không hợp với tôi", The Sun dẫn lời Becky chia sẻ.

Người phụ nữ tâm sự cô dậy thì khá muộn so với bạn bè cùng trang lứa. "So với chúng bạn thì tôi là người cuối cùng có kinh nguyệt và phát triển ngực. Tuy nhiên, từ năm 17 tuổi, ngực tôi cứ to dần lên mà không dừng lại. Ban đầu tôi thấy khá nhẹ nhõm, nhưng sau đó thì trở nên lo lắng", cô nói.

Bộ ngực lớn khiến Becky thường xuyên bị đau lưng, đau cổ và đau cả ở ngực. Mỗi khi ra ngoài bị mọi người chế giễu, bình luận, cô càng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Mọi người đi ngang qua và nói những câu thô thiển đại loại như "Bộ ngực này là thật hay giả vậy? Tôi có thể sờ được không?"', Becky bức xúc kể lại.

Becky lau nước mắt khi tâm sự về nỗi khổ của việc có bộ ngực lớn. Ảnh: ITV

Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ Anand cho hay bộ ngực lớn đã gây ra ảnh hưởng lâu dài lên vai của Becky. Người phụ nữ cao 1,58 m và nặng hơn 106 kg, cũng được yêu cầu phải giảm cân thì mới có thể thực hiện phẫu thuật giảm kích cỡ ngực.

"Tôi hoàn toàn hiểu được khó khăn trong việc vận động của cô, nhưng để được phẫu thuật, cô cần giảm cân. Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng nhưng cô cũng có thể thực hiện một số bài tập nhỏ đơn giản để đốt cháy calo", bác sĩ Anand nói.

Về phần Becky, cô thừa nhận việc tìm tới show truyền hình trên để được giúp đỡ là một quyết định không dễ dàng, nhưng cô tự nhủ phải dũng cảm và đối mặt với nó, miễn là được giúp đỡ.

Hướng Dương