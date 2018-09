93 tuổi vẫn mê nhảy hip hop

Video quay cảnh bà cụ người Anh Lillian Thomas nhảy hip hop trong phòng ngủ đang gây sốt trên mạng xã hội.

Bà Lillian Thomas rất thích tham dự các bữa tiệc. Ảnh: SWNS

Video, được quay bởi cháu trai của bà Lillian là Jon Cornfield, 18 tuổi, tại nhà riêng của gia đình ở Bolton, Lancashire.

Trong video này, bà Lillian đội chiếc mũ bóng chày và đeo cặp kính đen, thoải mái nhảy theo giai điệu của ca khúc "Watch Me", "Let Me Take a Selfie" và "How Deep is Your Love".

"Tôi từng nhìn thấy những video hài hước như thế này trên Facebook và hỏi bà rằng bà có muốn thử không, bà trả lời có. Bà tôi rất vui tính. Bà thích tất cả các loại nhạc và khi ở trong xe, bà sẽ nhún nhảy theo bất cứ bài hát nào. Tại các bữa tiệc, bà đều đứng lên khiêu vũ nhiệt tình", Mirror dẫn lời Jon kể.

Bà cũng rất thích chụp ảnh selfie. Ảnh: Youtube

Bà Lillian trước đây làm nghề thợ may. Bà có tất cả 6 người con, 14 cháu, 7 chắt và 2 chút.

Video quay cảnh bà Lillian nhảy sung được Jon đăng lên trang Facebook cá nhân tối ngày 20/9 và thu hút hơn 30.000 lượt xem.

"Bà tôi thật tuyệt vời. Hy vọng khi 93 tuổi tôi cũng được như bà", chàng thanh niên trẻ nói.

Xem video: Cụ bà 93 tuổi người Anh nhảy hip hop

Hướng Dương

Video: Youtube