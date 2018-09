9 người thân tử nạn trên chiếc xe đang đi ăn cưới

Những người trên chiếc xe khách gặp nạn đều là họ hàng từ Nghệ An ra Hà Nội tổ chức đám cưới cho con gái. Trong 9 người tử nạn có bố mẹ cô dâu.

Tối 24/1, nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi, ngụ xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Chị là một trong 5 người bị thương trong vụ ôtô khách đấu đầu xe tải trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận huyện Như Xuân, Thanh Hóa) làm 9 người chết .

Trước đó, gần 14h, xe khách 16 chỗ biển số Nghệ An chở gia đình chị Trợ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Nam - Bắc. Đến đoạn xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), ôtô bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược lại tông trực diện vào xe tải biển số Hà Nội vừa chạy tới.

Các nhân chứng cho hay, thời điểm gặp nạn, cả hai chiếc xe đều chạy tốc độ rất nhanh. Ôtô 16 chỗ được cho là nổ lốp nên mất lái. Vụ tai nạn gây ra tiếng động rất lớn, 6 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 2 người khác chết trên đường đến bệnh viện, sau đó thêm một người nữa qua đời vì trọng thương. Một số người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân. Hai chiếc xe bẹp nát phần đầu.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều trú tại huyện Anh Sơn. Chiếc xe 16 chỗ mới được anh Võ Đức Vinh (44 tuổi, ngụ xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) mua lại của một người tại TP HCM, đưa về Nghệ An chuyển sang biển số tỉnh này và có đăng ký kiểm định. Tuy nhiên, xe không đăng ký kinh doanh vận tải.

Hai chiếc xe nát vụn phần đầu sau cú tông chính diện.

Thỉnh thoảng lại rên xiết vì bị đa chấn thương, tay phải và chân trái dập nát, chị Trợ cho hay những người trên xe đều là bà con họ hàng quê Nghệ An, đang trên đường ra Hà Nội dự tiệc cưới. Chiếc xe du lịch được thuê của một gia đình ở gần nhà. Dự kiến, lễ đón dâu sẽ diễn ra vào sáng 25/1.

“Đoàn nhà gái chúng tôi đi tổng cộng 13 người, thêm lái xe là 14. Khoảng hơn 13h, khi xe đến địa phận huyện Như Xuân thì đột nhiên chao đảo trước khi có một tiếng động lớn vang lên. Khi mở mắt ra tôi mới biết xe đụng vào ôtô khác. Bên cạnh tôi la liệt người chết, máu loang lổ khắp sàn xe. Tôi cố nhoài người kêu cứu nhưng không thể cử động được”, chị Trợ nói và cho biết lúc đó lái xe chạy rất nhanh. Trong số người tử nạn có cả bố mẹ cô dâu.

Bé Đường Thị Phương Anh (12 tuổi) may mắn bị thương nhẹ nhất, song phải chứng kiến vụ tai nạn nên cô bé bị sang chấn tâm lý nặng. “Cháu đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động mạnh. Cháu nghe thấy tiếng gào khóc, la hét, đồ đạc bay tung tóe khắp nơi”, bé Anh kể.

Nhiều giờ sau tai nạn, những người sống gần hiện trường cho hay vẫn chưa hết ám ảnh về cảnh tượng tang thương. “Đang ngủ trưa thì tôi nghe một tiếng nổ lớn như bom. Chạy ra ngoài xem, tôi thấy hai chiếc ôtô dính chặt vào nhau. Bên trong xe khách nhiều tiếng la hét, gào khóc, vài người thều thào rồi lịm dần”, anh Trần Quý Thanh ở gần hiện trường nói.

Tài xế xe tải Lại Văn Cần (53 tuổi, trú xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nói rằng, nhiều năm làm nghề lái xe ông chưa từng chứng kiến vụ việc kinh hoàng đến vậy. Vẻ mặt thất thần, ông Cần kể lúc đó đang lái xe chở mía về nhà máy thì thấy chiếc Mercedes 16 chỗ chạy rất nhanh phía đối diện. Sau đó xe khách bất ngờ lao thẳng sang phần đường của ông. “Tôi đã đạp phanh giảm tốc nhưng chiếc xe khách vẫn lao nhanh tới, tông thẳng vào đầu xe của tôi. Lúc đó tôi chạy rất chậm vì chở hàng nặng", ông Cần kể.

Hai chiếc xe dính chặt vào nhau sau tai nạn.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết, khoảng 15h, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân bị thương rất nặng. Đa số họ đều bị gãy chân, tay, chấn thương vùng đầu, ngực… “Chúng tôi đang tập trung nhân lực và thiết bị, cố gắng hết sức nhằm cứu chữa các bệnh nhân. Tuy nhiên có người đàn ông khoảng 50 tuổi đang hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao”, ông Sỹ nói.

Ngay sau tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế địa phương huy động những điều kiện tốt nhất để cứu chữa những người bị thương; Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An được giao tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết trước mắt, Ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi người chết và 3 triệu đồng cho những người bị thương.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách nhãn hiệu Mercedes Benz sản xuất năm 2007 tại Việt Nam kiểm định lần cuối là ngày 9/7/2014, hạn kiểm định đến ngày 8/7. Xe tải biển số Hà Nội, nhãn hiệu IFA sản xuất năm 1989 tại Đức có hạn kiểm định đến ngày 16/10/2012 và hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1.

VnExpress