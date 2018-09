79 người chết do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ đầu năm

Số người chết được thống kê từ 93 vụ tai nạn giao thông trên cả nước, trong đó khoảng 90% là tai nạn đường bộ.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ba ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông làm chết 79 người, bị thương 54 người. Nhiều trường hợp bị thương rất nặng vẫn đang nằm điều trị.

Điều tra ban đầu về nguyên nhân gây tai nạn dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng ghi nhận lỗi chủ yếu do các phương tiện vi phạm an toàn giao thông trong đó có cả những trường hợp người tham gia giao thông bằng xe máy say xỉn.

Cụ thể trong ba ngày nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. "Chỉ trong ngày 2/1, toàn quốc có 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 23 người, trong đó có 2 vụ tai nạn đường sắt khiến 2 người tử vong" đại diện ủy ban An toàn giao thông cho biết.

Tại TP HCM, chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, trong ba ngày nghỉ lễ, khoa cấp cứu đã tiếp nhận mỗi ngày hơn 10 trường hợp bị chấn thương liên quan đến tai nạn giao thông, trong đó có những trường hợp nhập viện có mùi rượu bia, một số người khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.