6 người chết sau hai vụ tai nạn liên tiếp

Trong vòng khoảng một giờ đồng hồ, trên quốc lộ 48 địa phận huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn làm 6 người chết.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn.

Chiều 31/3 xe khách biển số Nghệ An loại 29 chỗ ngồi của nhà xe Minh Hoan hành trình tuyến thành phố Vinh - huyện Quế Phong (Nghệ An). Hơn 16h xe chạy trên quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) thì một xe tải Howo mang biển số Nghệ An chạy chiều ngược lại đâm trúng.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong (trong đó có 1 trẻ em), một số người khác bị thương.

Hiện trường chiếc xe tải trong trong vụ tai nạn.

Sau đó gần một giờ đồng hồ cùng trên quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Xuân, 3 người đàn ông đèo nhau trên một chiếc xe máy đã đâm trực diện với một xe tải đầu kéo mang biển số tỉnh Hà Tĩnh. Tai nạn khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tra vụ tai nạn.