6 giờ giải cứu kẻ bị truy nã đòi nhảy lầu tự tử

Sau gần 6 tiếng đồng hồ thuyết phục, lực lượng công an quận đã giải cứu thành công nam thanh niên đòi nhảy lầu ở Đà Nẵng.

Khoảng 8h hôm nay, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng nhận được tin từ phường Thanh Khê Tây báo có một thanh niên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tầng 3 một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thị Bảy. Anh ta la hét, dọa sẽ nhảy xuống tự tử nếu có người đến gần.

Gần 30 cảnh sát được huy động đến hiện trường, chốt chặn các ngả đường không để người hiếu kỳ gây tác động xấu đến anh ta. Chủ nhà nghỉ hốt hoảng đưa ra chứng minh nhân dân cho là của thanh niên này đặt ở quầy lễ tân.

Long trèo qua cửa sổ dọa tử tử vì ảo giác.

Cảnh sát vừa tiếp cận thuyết phục, vừa xác minh địa chỉ tìm người thân đến vận động nam thanh niên từ bỏ ý định. Tuy nhiên, kết quả cho thấy chứng minh thư này của một thanh niên ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) làm mất đã mấy năm.

Hai xe thang của Cảnh sát chữa cháy Đà Nẵng được huy động nhưng không tiếp cận được mục tiêu vì địa hình không phù hợp. Trinh sát Nguyễn Quốc Anh đến phòng 309 nơi nam thanh niên khóa chặt cửa và treo mình ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thuyết phục.

“Bức tường nơi người này ngồi chỉ mỏng khoảng 10cm, rất nguy hiểm. Sau một hồi nói chuyện biết được anh ta đang bị ngáo đá, sợ giang hồ đuổi đánh nên dọa nhảy lầu, tôi thuyết phục sẽ đảm bảo an toàn cho anh ta về nhà”, viên trinh sát kể.

Khi đồng ý mở cửa phòng, người thanh niên bảo rằng âm thanh phát ra từ máy giặt của nhà nghỉ là tiếng nhiều người đang tiến về phía mình nên lại quay ra ngồi chênh vênh trên cửa. Đến khoảng 11h30, lần thứ 2 người này đồng ý mở cửa cho anh Quốc Anh vào nhưng khóa phòng do vặn xoay nhiều lần bị gãy chìa.

Nhẹ nhàng “xin phép” phá cửa vào trong, chỉ chờ tiếng “dạ”, trinh sát Quốc Anh nhanh chóng dùng búa tạ đập hai nhát trúng vào ổ khóa và nhanh chóng kéo người này vào trong.

Trinh sát tiếp cận từ nhiều hướng để vận động Long không nhảy xuống dưới.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên được xác định là Võ Đình Thế Long (24 tuổi, quê xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Long khai mới từ TP HCM ra Đà Nẵng khoảng một tuần nay để mừng cưới hai người cháu. Ngày 22/9, Long gặp người bạn cũ và cả hai thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy "đá".

Sau đó Long đi nhậu cùng người cháu và về phòng người này nghỉ lại. Do anh ta liên tục to tiếng nên bị người dân ở cùng khu trọ phản ứng. 4h sáng 23/9, Long đến thuê nhà nghỉ. Nằm trong phòng, Long bị ảo giác và luôn nghĩ có nhiều dân anh chị giang hồ đuổi đánh nên lao ra ngoài cửa sổ...

Trao đổi với VnExpress, trung tá Kiều Văn Vương, Phó công an quận Thanh Khê cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy Long dương tính với ma túy. Mở rộng điều tra công an phát hiện Long đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong lúc cảnh sát lấy lời khai, Long vẫn còn biểu hiện của ảo giác.

Theo đó, năm 2006 Long vào TP HCM làm thợ cơ khí. Đến năm 2010, anh ta về quê Đại Lộc và cùng một nhóm bạn đi trộm cắp lư đồng ở các nhà thờ họ. Nhóm này mở rộng địa bàn hoạt động lên huyện Nam Giang, trộm được 2 xe máy và bị công an truy bắt.

Ba đồng phạm bị truy tố trước pháp luật, riêng Long vào lại TP HCM, sử dụng chứng minh nhân dân của anh trai mang để tiếp tục làm nghề cơ khí. Ngày 12/1/2011, Công an huyện Nam Giang phát lệnh truy nã Long.

Trung tá Vương cho biết sẽ bàn giao Long Cho công an huyện Nam Giang xử lý.