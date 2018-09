50 tên côn đồ bao vây, truy sát ông lão 65 tuổi

Người từ hơn 10 chiếc ôtô chạy túa ra, cầm hung khí bao vây nhà ông Đố. Chúng nổ súng thị uy, khống chế ông, mang ra sân đánh, chém nhiều nhát.

Hiện trường nhà ông Đố.

Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang điều tra vụ xả súng, đâm chém kinh hoàng xảy ra tại gia đình ông Trần Minh Đố, 65 tuổi, xã Thái Thịnh. Ít nhất 2 trong gần 50 nghi can liên quan vụ việc đã bị tạm giữ.

Ngày 4/6, Công an xã Thái Thịnh cho biết ngày 31/5 hàng chục tên côn đồ kéo đến nhà ông Đố bao vây. Con cháu chạy thoát, ông Đố bị chúng giữ lại, dí súng uy hiếp, kéo ra sân đâm chém khiến gục trên vũng máu.

Công an xã tới nơi song do lực lượng mỏng, thiếu phương tiện hỗ trợ đã không thể khống chế nhóm này. Khoảng 50 tên mang theo nhiều vũ khí đã lên hơn 10 chiếc ôtô (cả taxi) bỏ đi. Các lực lượng công an huyện, xã sau đó chỉ vây bắt được một xe, tạm giữ 2 người, thu 2 dao kiếm tại bụi chuối cuối làng.

Ông Đố cấp cứu tại Bệnh viện Kinh Môn, Hải Dương trong tình trạng bị hàng chục vết thương.

Tại hiện trường, tủ, máy giặt, quạt, nồi cơm điện... bị đập phá. Vết máu vương vãi từ trong nhà ra đầu ngõ. Hiện ông Đố đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe còn rất yếu, đặc biệt 2 chân đứt nhiều cơ gân, mạch máu sau này khó có thể đi lại bình thường.

Một số người xung quanh cho biết hôm xảy ra sự việc thấy ôtô nối nhau đến nhà ông Đố. Nhiều tên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình mang theo dao, kiếm ào ra khỏi xe. Một nhóm đi thẳng lối cổng chính, một nhóm khác đi lối công trình phụ.

Sau tiếng súng, họ thấy tiếng ông Đố kêu thất thanh. Do nhóm côn đồ đông, hung hãn, hàng xóm không ai dám vào giải cứu, chỉ gọi điện thoại báo công an.

Một trong những nghi can đang bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC.

Theo chính quyền xã Thái Thịnh, ông Đố là cựu chiến binh, hiền lành, không va chạm với ai. Vợ chồng ông đầu tắt mặt tối với ruộng vườn nuôi 4 con khôn lớn. Người con trai thứ 2 tên là Trần Văn Dũng mua nhà tại quê vợ và mới chuyển về ở với gia đình ông Đố được ít ngày.

Công an đang nghi ngờ vợ Dũng có liên quan vụ án. Gần đây, quan hệ vợ chồng của Dũng không được suôn sẻ khi con dâu mâu thuẫn với gia đình nhà chồng và đòi phân chia tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

