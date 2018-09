5 vận may chính của người tuổi Tý năm 2016

Năm nay, Tuổi Tý có sinh lực và tinh thần tuyệt vời, nhưng vận may thành công thấp.

5 vận may chính gồm có sinh lực, sức khỏe, tài chính, thành công và tinh thần

Sinh lực: Đây là vận may quan trọng cần tìm hiểu, nó cho biết mức độ năng động, sức mạnh thể lực của bạn cũng như những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể đe dọa tính mạng. Sự đe doạ tính mạng có thể xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau và có thể xuất hiện một cách đột ngột không có dấu hiệu báo trước.

Sức khỏe: Sức khoẻ tốt cũng có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần. Cách nhìn nhận về các vấn đề của bạn trong năm nay mang tính tích cực, vì vậy bạn sẽ chung sống tốt với đồng nghiệp, người thân trong gia đình.

Tài chính: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc.

Thành công: Vận may này phản ánh triển vọng trong công việc và cơ hội thành công. Cần chú ý đến vận may này nếu bạn còn đi học, đang làm việc cho một công ty hoặc vừa mới bắt đầu một công việc mới. Vận may này cũng phản ánh sự tỉnh táo về trí tuệ và khả năng phát huy tối đa lợi thế của năm.

Tinh thần: Tinh thần là thước đo sức mạnh nội tâm của bạn. Vận may này cho thấy liệu bạn có gặp những trở ngại về tinh thần trong năm hay không. Khi nội tâm mạnh mẽ, toàn bộ con người bạn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến kẻ xấu khó bề ra tay.

Năm nay với tuổi các tuổi Tý, Bính Tý sức khỏe tốt nhưng không mấy may mắn về tài chính. Mậu Tý gặp may về tiền bạc nhưng cần cẩn thận về sức khỏe. Canh Tý sức khỏe tuyệt vời nhưng có thể gặp bất ổn về tài chính. Nhâm Tý sức khỏe ổn định, tình hình tài chính khả quan. Giáp Tý tài chính ổn định nhưng cần đặc biệt đề phòng các rắc rối lớn về sức khỏe.

Bính Tý (1936, 1996)

Sinh lực 000: Ám chỉ sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

Sức khỏe 00: Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối. Với người đã mắc bệnh trong năm trước, năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục. Sức khoẻ tốt cũng có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần. Cách nhìn nhận về các vấn đề của bạn trong năm nay mang tính tích cực, vì vậy bạn sẽ chung sống tốt với đồng nghiệp, người thân trong gia đình.

Tài chính X: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Chỉ cần có một X trong vận may thì đã phải hết sức chú ý về tiền bạc. Tuyệt đối không nên bắt đầu một hình thức kinh doanh mới và không đầu tư mới, tốt nhất là bảo toàn lực lượng.

Thành công X: Ký hiệu X ám chỉ bạn sẽ là đối tượng của những lời thị phi, điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về bạn. Những lời nói xấu có thể gây hại cho bạn. Cách tốt nhất để tránh vận xấu này là sơn nhà màu trắng, hiến tặng tiền để nhà chùa quét vôi lại. Việc này hàm ý rửa sạch tường để tẩy bỏ tất cả bụi bẩn.

Tinh thần 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sức mạnh nội tâm của bạn hết sức đồi dào, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn hiếm khi cảm thấy buồn phiền, chán nản và có thể xoay chuyển những tình huống tiêu cực thành tích cực dễ hơn bình thường.

Mậu Tý (1948, 2008)

Sinh lực 000: Sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

Sức khỏe X: Có rắc rối về sức khoẻ, cần cẩn trọng. Một trong những cách hiệu quả để đề phòng trở ngại này là đặt cho mình một tên ở nhà, tốt hơn nữa hãy yêu cầu bạn bè và người thân trong gia đình thôi không gọi bạn bằng tên thật trong suốt cả năm.

Tài chính 000: Ký hiệu 000 ám chỉ có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn phát đạt, việc mở rộng kinh doanh gặt hái kết quả tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

Thành công X: Ký hiệu X ám chỉ bạn sẽ là đối tượng của những lời thị phi, điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về bạn. Những lời nói xấu có thể gây hại cho bạn. Cách tốt nhất để tránh vận xấu này là sơn nhà màu trắng, hiến tặng tiền để nhà chùa quét vôi lại. Việc này hàm ý rửa sạch tường để tẩy bỏ tất cả bụi bẩn.

Tinh thần 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sức mạnh nội tâm của bạn dồi dào, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn hiếm khi cảm thấy buồn phiền, chán nản và có thể xoay chuyển những tình huống tiêu cực thành tích cực dễ hơn bình thường.

Canh Tý (1960)

Sinh lực 000: Sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

Sức khỏe 000: Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối. Với người đã mắc bệnh trong năm trước, năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục. Sức khoẻ tốt cũng có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần. Cách nhìn nhận về các vấn đề của bạn trong năm nay mang tính tích cực, vì vậy bạn sẽ chung sống tốt với đồng nghiệp, người thân trong gia đình.

Tài chính XX: Ký hiệu XX ám chỉ có sự bất ổn lớn về tình hình tài chính. Công việc làm ăn có thể đột nhiên xoay chuyển theo hướng xấu, lợi nhuận đột ngột giảm vì một tai hoạ nào đó. Doanh thu có thể lên xuống bất thường. Để tránh vận xấu này, bạn cần làm từ thiện ngay lập tức. Đóng góp cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy là cách tốt nhất để vượt qua sự bất ổn về tài chính.

Thành công X: Ký hiệu X ám chỉ bạn sẽ là đối tượng của những lời thị phi, điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về bạn. Những lời nói xấu có thể gây hại cho bạn. Cách tốt nhất để tránh vận xấu này là sơn nhà màu trắng, hiến tặng tiền để nhà chùa quét vôi lại. Việc này hàm ý rửa sạch tường để tẩy bỏ tất cả bụi bẩn.

Tinh thần 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sức mạnh nội tâm của bạn dồi dào, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn hiếm khi cảm thấy buồn phiền, chán nản và có thể xoay chuyển những tình huống tiêu cực thành tích cực dễ hơn bình thường.

Nhâm Tý (1972)

Sinh lực 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

Sức khỏe 0X: Ít lý do để lo lắng về sức khoẻ. Năm nay nói chung sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tài chính 00: Ký hiệu 00 ám chỉ bạn có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn có khả năng tiến triển tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

Thành công X: Ký hiệu X ám chỉ bạn sẽ là đối tượng của những lời thị phi, điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về bạn. Những lời nói xấu có thể gây hại cho bạn. Cách tốt nhất để tránh vận xấu này là sơn nhà màu trắng, hiến tặng tiền để nhà chùa quét vôi lại. Việc này hàm ý rửa sạch tường để tẩy bỏ tất cả bụi bẩn.

Tinh thần 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sức mạnh nội tâm của bạn dồi dào, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn hiếm khi cảm thấy buồn phiền, chán nản và có thể xoay chuyển những tình huống tiêu cực thành tích cực dễ hơn bình thường.

Giáp Tý (1924, 1984)

Sinh lực 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

Sức khỏe XX: Sẽ có rất nhiều rắc rối về sức khoẻ, làm ảnh hưởng tới lịch công tác của bạn, thậm chí còn gây phiền não về tinh thần. Bạn dễ bị ngộ độc thức ăn và nhiễm bệnh lây truyền theo gió (người xưa tin rằng, những rắc rối liên quan tới sức khoẻ sinh ra bởi gió).

Tài chính 0X: Ký hiệu 0X ám chỉ tình hình kinh tế tương đối ổn định, sẽ không có mất mát.

Thành công X: Ký hiệu X ám chỉ bạn sẽ là đối tượng của những lời thị phi, điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về bạn. Những lời nói xấu có thể gây hại cho bạn. Cách tốt nhất để tránh vận xấu này là sơn nhà màu trắng, hiến tặng tiền để nhà chùa quét vôi lại. Việc này hàm ý rửa sạch tường để tẩy bỏ tất cả bụi bẩn.

Tinh thần 000: Ký hiệu 000 ám chỉ sức mạnh nội tâm của bạn rất dồi dào, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Bạn hiếm khi cảm thấy buồn phiền, chán nản và có thể xoay chuyển những tình huống tiêu cực thành tích cực dễ hơn bình thường.

Hùng Sơn