5 vận may chính của người tuổi Sửu trong năm 2014

Năm nay, nhiều tín hiệu tốt sẽ đến với những người tuổi Sửu, trong đó, tuổi Đinh Sửu có các chỉ số tốt nhất.

Sửu là con giáp hết sức may mắn trong năm nay, khi cả Sinh lực và Tinh thần đều mạnh mẽ, cơ hội Thành công cũng tuyệt vời. Sẽ không quá khi nói rằng Đinh Sửu là tuổi may mắn nhất trong tất cả 60 tổ hợp can chi khi dành trọn điểm 10 cho tất cả các vận may, trong đó có sức khỏe và tài chính. Kỷ Sửu sức khỏe tốt nhưng tài chính có thể bất ổn lớn. Tân Sửu sức khỏe ổn định, tình hình tài chính khả quan. Quý Sửu cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe, tài chính không có biến động đáng kể. Ất Sửu kém may mắn hơn vì có thể gặp rắc rối cả về sức khỏe lẫn tài chính.

Đinh Sửu (1937, 1997)

1. Sinh lực 000: Đây là vận may quan trọng nhất cần tìm hiểu, nó cho biết liệu có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đe doạ tính mạng của bạn hay không. Sự đe doạ tính mạng có thể xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau và có thể xuất hiện một cách đột ngột không có dấu hiệu báo trước. Cái chết cũng có thể đến với người hoàn toàn khỏe mạnh qua tai nạn hoặc thiên tai. Ký hiệu 000 ám chỉ sinh lực của bạn trong cả năm rất ổn định và mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai muốn làm hại bạn hoặc cản trở các dự án của bạn, dù bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ bị thất bại. Những người có dụng ý xấu sẽ không thể gây hại cho bạn vì bạn được một thần hộ mệnh chăm nom suốt cả năm.

2. Sức khỏe 000: Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối về sức khoẻ. Với người đã mắc bệnh trong năm trước thì năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục. Sức khoẻ tốt cũng có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần. Cách nhìn nhận về các vấn đề của bạn trong năm nay mang tính tích cực, vì vậy bạn sẽ chung sống tốt với đồng nghiệp, người thân trong gia đình.

3. Tài chính 000: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Ký hiệu 000 ám chỉ có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn phát đạt, việc mở rộng kinh doanh gặt hái kết quả tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

4. Thành công 000: Vận may này phản ánh triển vọng trong công việc và cơ hội thành công. Cần chú ý đến vận may này nếu bạn còn đi học, đang làm việc cho một công ty hoặc vừa mới bắt đầu một công việc mới. Vận may này cũng phản ánh sự tỉnh táo về trí tuệ và khả năng phát huy tối đa lợi thế của năm. Ký hiệu 000 ám chỉ có vận may lớn trong công việc, cơ hội thăng tiến cao. Có thể được đề xuất một công việc mới, giúp bộc lộ khả năng của bạn và với mức lương hậu hĩnh hơn. Tất cả mọi người sẽ ủng hộ bạn. Hãy thận trọng với những người bạn đã vượt qua để tiến lên bậc thang mới.

5. Tinh thần 000: Vận may này cho thấy liệu bạn có gặp những trở ngại về tinh thần trong năm hay không, và liệu bạn có thể tránh bị tổn thương nặng nề hay không. Người xưa tin rằng, tổn thương này có thể do bạn vô tình gặp phải các vong xấu lang thang trên thế gian, hay vô ý xúc phạm hoặc làm cáu giận một vị thần linh nào đó, ví dụ nói điều xấu ở chùa hay những nơi linh thiêng, vô tình đi tiểu ngoài trời mà không xin phép, vô tình làm đau những thần linh ẩn nấp trong các bụi rậm hay cây già. Kết quả là một số người đổ bệnh không rõ lý do. Điều bất hạnh này có thể xảy ra với những người mà sức mạnh tinh thần trong năm đó thấp.

Ký hiệu 000 ám chỉ có những thiên thần hộ mệnh dõi theo và hỗ trợ bạn. Bạn được bảo vệ trọn vẹn trong cả năm. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn về thể lực và tinh thần, nó còn bảo vệ bạn khỏi mối nguy hiểm xuất phát từ những vận may xấu về sức khoẻ, tiền bạc, thành công.

Kỷ Sửu (1949, 2009)

2. Sức khỏe 00: Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối về sức khoẻ. Với người đã mắc bệnh trong năm trước thì năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục. Sức khoẻ tốt cũng có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần. Cách nhìn nhận về các vấn đề của bạn trong năm nay mang tính tích cực, vì vậy bạn sẽ chung sống tốt với đồng nghiệp, người thân trong gia đình.

3. Tài chính XX: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Ký hiệu XX ám chỉ có sự bất ổn lớn về tình hình tài chính. Công việc làm ăn có thể đột nhiên xoay chuyển theo hướng xấu, lợi nhuận đột ngột giảm vì một tai hoạ nào đó. Doanh thu có thể lên xuống bất thường. Để tránh vận xấu này, bạn cần làm từ thiện ngay lập tức. Đóng góp cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy là cách tốt nhất để vượt qua sự bất ổn về tài chính.

4. Thành công 000: Vận may này phản ánh triển vọng trong công việc và cơ hội thành công. Cần chú ý đến vận may này nếu bạn còn đi học, đang làm việc cho một công ty hoặc vừa mới bắt đầu một công việc mới. Vận may này cũng phản ánh sự tỉnh táo về trí tuệ và khả năng phát huy tối đa lợi thế của năm. Ký hiệu 000 ám chỉ có vận may lớn trong công việc, cơ hội thăng tiến cao. Có thể được đề xuất một công việc mới, giúp bộc lộ khả năng của bạn và với mức lương hậu hĩnh hơn. Tất cả mọi người sẽ ủng hộ bạn. Hãy thận trọng với những người bạn đã vượt qua để tiến lên bậc thang mới.

Tân Sửu (1961)

2. Sức khỏe 0X: Ít lý do để lo lắng về sức khoẻ. Năm nay nói chung sẽ thuận buồm xuôi gió.

3. Tài chính 00: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Ký hiệu 00 ám chỉ bạn có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn có khả năng tiến triển tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

4. Thành công 000

Quý Sửu (1973)

2. Sức khỏe XX: Sẽ có rất nhiều rắc rối về sức khoẻ, làm ảnh hưởng tới lịch công tác của bạn, thậm chí còn gây phiền não về tinh thần. Bạn dễ bị ngộ độc thức ăn và nhiễm bệnh lây truyền theo gió (người xưa tin rằng, những rắc rối liên quan tới sức khoẻ sinh ra bởi gió).

3. Tài chính 0X: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Ký hiệu 0X ám chỉ tình hình kinh tế tương đối ổn định, sẽ không có mất mát.

4. Thành công 000

Ất Sửu (1925, 1985)

2. Sức khỏe X: Có rắc rối về sức khoẻ, cần cẩn trọng. Một trong những cách hiệu quả để đề phòng trở ngại này là đặt cho mình một tên ở nhà, tốt hơn nữa hãy yêu cầu bạn bè và người thân trong gia đình thôi không gọi bạn bằng tên thật trong suốt cả năm.

3. Tài chính X: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc. Chỉ cần có một X trong vận may thì đã phải hết sức chú ý về tiền bạc. Tuyệt đối không nên bắt đầu một hình thức kinh doanh mới và không đầu tư mới, tốt nhất là bảo toàn lực lượng.

4. Thành công 000

Hùng Sơn