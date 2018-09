5 vận may chính của người tuổi Mão năm 2017

Tuổi Mão rất không may khi Sinh khí, Tinh thần và cơ hội Thành công trong năm nay đều thấp.

Kỷ Mão may mắn nhất trong số những người tuổi Mão khi cả vận may sức khỏe và tài chính đều tuyệt vời. Tân Mão có nguy cơ mất mát lớn về tài chính, sức khỏe trung bình. Quý Mão có cơ hội gia tăng tài sản nhưng có thể gặp nhiều rắc rối về sức khỏe. Ất Mão sức khỏe tốt, tài chính không có biến đổi lớn. Đinh Mão kém may mắn hơn vì có thể gặp rắc rối cả về sức khỏe lẫn tài chính.

Sinh lực: Đây là vận may quan trọng, cho biết mức độ năng động, sức mạnh thể lực của bạn cũng như những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể đe dọa tính mạng. Sự đe doạ tính mạng có thể xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau và có thể xuất hiện một cách đột ngột không có dấu hiệu báo trước. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với người khỏe mạnh vì tai nạn hoặc thiên tai.

Năm nay, vận may về Sinh lực của tất cả các tuổi Mão đều không tốt. Ký hiệu XX nói lên rằng trong năm tới có thể có ảnh hưởng tới tính mạng và lời khuyên cho bạn là hãy làm một số việc thiện trong năm. Làm từ thiện sẽ giúp giải thoát khỏi mối đe doạ này. Yếu tố quy định sinh lực của bạn (hành Mộc) bị tiêu diệt bởi yếu tố quy định Sinh lực của năm (hànhKim). Dùng hành Thủy để hóa giải xung đột. Thủy làm kiệt quệ Kim và củng cố năng lượng Mộc. Tăng cường mặc quần áo có màu xanh nước biển, màu đen. Nữ có thể uốn tóc thành dạng sóng.

Sức khỏe: Sức khoẻ tốt hay không cũng sẽ quyết định tâm trạng vui vẻ, ít buồn chán về tinh thần, dẫn tới cuộc sống tốt đẹp với đồng nghiệp và người thân trong gia đình.

- Kỷ Mão (1939, 1999): Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối về sức khoẻ. Với người đã mắc bệnh trong năm trước thì năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục.

- Tân Mão (1951, 2011): Ít lý do để lo lắng về sức khoẻ. Năm nay nói chung sẽ thuận buồm xuôi gió.

- Quý Mão (1963): Sẽ có rất nhiều rắc rối về sức khoẻ, làm ảnh hưởng tới lịch công tác của bạn, thậm chí còn gây phiền não về tinh thần. Bạn dễ bị ngộ độc thức ăn và nhiễm bệnh lây truyền theo gió (người xưa tin rằng, những rắc rối liên quan tới sức khoẻ sinh ra bởi gió). Vận may sức khỏe thấp có thể làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của ngôi sao Bệnh tật #2 trong cung tử vi của người tuổi Mão.

- Ất Mão (1975): Bạn sẽ có một năm yên lành không rắc rối về sức khoẻ. Với người đã mắc bệnh trong năm trước thì năm nay sức khoẻ sẽ có dấu hiệu bình phục.

- Đinh Mão (1927, 1987): Có rắc rối về sức khoẻ, cần cẩn trọng. Một trong những cách hiệu quả để đề phòng trở ngại này là đặt cho mình một tên ở nhà, tốt hơn nữa hãy yêu cầu bạn bè và người thân trong gia đình thôi không gọi bạn bằng tên thật trong suốt cả năm. Năm nay tuổi Mão còn chịu ảnh hưởng xấu từ ngôi sao Bệnh tật #2, vì vậy cần đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực này.

Tài chính: Vận may này phản ánh sự ổn định về tài chính của bạn trong suốt năm tới. Nó cho thấy bạn sẽ khá hơn hay kém đi về mặt tiền bạc.

- Kỷ Mão (1939, 1999): Ký hiệu 000 ám chỉ có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn phát đạt, việc mở rộng kinh doanh gặt hái kết quả tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

- Tân Mão (1951, 2011): Ký hiệu XX ám chỉ có sự bất ổn lớn về tình hình tài chính. Công việc làm ăn có thể đột nhiên xoay chuyển theo hướng xấu, lợi nhuận đột ngột giảm vì một tai hoạ nào đó. Doanh thu có thể lên xuống bất thường. Để tránh vận xấu này, bạn cần làm từ thiện ngay lập tức. Đóng góp cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy là cách tốt nhất để vượt qua sự bất ổn về tài chính.

- Quý Mão (1963): Bạn có thể có thêm của cải đáng kể trong năm. Công việc làm ăn có khả năng tiến triển tốt. Tất cả các dự án, thoả thuận trong lĩnh vực này sẽ diễn ra trôi chảy, làm gia tăng khả năng tài chính của bạn.

- Ất Mão (1975): Ký hiệu 0X ám chỉ tình hình kinh tế tương đối ổn định, sẽ không có mất mát.

- Đinh Mão (1927, 1987): Ký hiệu XX ám chỉ rắc rối và trở ngại lớn trong công việc, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến kiện tụng. Đây là một dấu hiệu rất nghiêm trọng cần được chú ý đặc biệt. Theo cách của đạo Phật, bạn nên đóng góp tiền để xây dựng cầu hay đường xá cho người nghèo.

Thành công: Vận may này phản ánh triển vọng trong công việc và cơ hội thành công. Cần chú ý đến vận may này nếu bạn còn đi học, đang làm việc cho một công ty hoặc vừa mới bắt đầu một công việc mới. Vận may này cũng phản ánh sự tỉnh táo về trí tuệ và khả năng phát huy tối đa lợi thế của năm.

Năm nay tất cả các tuổi Mão đều có những rắc rối và trở ngại lớn trong công việc, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến kiện tụng. Đây là một dấu hiệu cần được chú ý đặc biệt. Theo cách của đạo Phật, bạn nên đóng góp tiền để xây dựng cầu hay đường xá cho người nghèo.

Tinh thần: Đây là thước đo sức mạnh nội tâm của bạn. Vận may này cho thấy liệu bạn có gặp những trở ngại về tinh thần trong năm hay không. Khi nội tâm mạnh mẽ, toàn bộ con người bạn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến kẻ xấu khó bề ra tay.

Ký hiệu XX cho thấy sức mạnh nội tâm của các tuổi Mão năm nay rất thấp, khiến bạn thiếu tự tin và hay do dự. Yếu tố quy định Tinh thần của bạn (hành Thủy) bị tiêu diệt bởi yếu tố quy định Tinh thần của năm (hành Thổ). Dùng hành Kim để hóa giải xung đột này. Kim làm kiệt quệ Thổ và củng cố năng lượng Thủy. Vàng được coi là dạng năng lượng kim cao cấp nhất.

