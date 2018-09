5 người kẹt trong ôtô bị lũ cuốn

18h ngày 19/9, một xe ôtô 7 chỗ phóng qua đập tràn Khe Ang, thuộc xã Nghĩa Hồng tỉnh Nghệ An đã bị nước lũ tràn qua đường cuốn trôi. 5 người trên xe mất tích.

Xe ô tô gặp nạn chở 7 người do ông Trường Văn Thái (SN 1953) cán bộ thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cầm lái chở gia đình ông Trần Văn Ngọ gồm vợ, con gái và hai cháu nhỏ.

Đến khu vực đập tràn, có rào chắn cảnh báo "cấm qua lại" nhưng ông Thái vẫn cho xe chạy qua. Gần đến đầu bên kia, bất ngờ nước lũ tràn qua đập khiến xe mất lái. Ông Thái và ông Ngọ mở được cửa xe kịp thoát ra ngoài. Năm người còn lại trong gia đình ông Ngọ mắc kẹt trong xe.

Đập tràn đã treo biển cảnh báo nhưng chiếc xe vẫn đi qua. Ảnh: Hải Bình

Vụ tại nạn diễn ra vào lúc trời gần tối, mưa to nên người dân xung quanh không biết.

Ngay sau đó, hơn 100 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ xã đã được huy động tìm kiếm. Tuy nhiên do khe nước tại hiện trường chật, nước lũ đang lên nhanh, nhiều dòng nước xoáy nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. "Các thuyền to và ca nô không thể tham gia tìm kiếm, chỉ có thuyền nhỏ của người dân ra được giữa dòng ", ông Lê Trung Tân - Phó Ban thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho hay.

Ông Ngọ đang điều trị tại bệnh viện xã Nghĩa Hồng. Ảnh: Hải Bình

Tới 24 h ngày 19/9, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm ra dấu vết chiếc xe bị lũ cuốn cùng 5 người trên xe.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch xã Nghĩa Hồng cho biết, hiện ông Ngọ bị thương đang được cấp cứu tại trạm xã Nghĩa Hồng. " Ông Thái đã được đưa về công an huyện Nghĩa Đàn để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc", ông Thái nói.

Tin cho hay, những người nói trên đang trên đường đi ô tô từ xã Nghĩa Khánh ra huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để ăn giỗ người nhà gia đình ông Ngọ.

Điểm B là xã Nghĩa Hồng, nơi 5 người trong xe 7 chỗ bị nước cuốn trôi. Ảnh: Google Map

Đập tràn Khe Ang là một trong 2 điểm đen nguy hiểm nhất khu vực này khi xảy ra mưa lũ. Nhiều tai nạn chết người xảy ra tại đây. Năm 2011, cũng xảy ra vụ một ôtô 4 chỗ bị nước cuốn trôi, may mắn 4 người trên xe kịp thoát thân

Theo VnExpress