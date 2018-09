5 nghi can cướp giật làm cô gái ngã tử vong được trả tự do

Hết thời gian tạm giữ nhưng cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ buộc tội với nhóm thanh niên nên phải trả tự do.

Ngày 1/8, nguồn tin từ Công an TP HCM cho hay, cơ quan điều tra đã trả tự do cho Nguyễn Trần Hoàng Thanh (tức Thanh "Ma", 29 tuổi) cùng 4 nghi can khác là Phạm Minh Tuấn (24 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (18 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), bị cho là liên quan đến vụ cướp giật khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) ngã tử vong.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan điều tra không chứng minh được các nghi can phạm tội trong thời gian tạm giữ. "Họ được thả nhưng chúng tôi vẫn triệu tập làm việc khi cần thiết để củng cố chứng cứ. Sáng nay một số người trong nhóm đang làm việc với cơ quan điều tra", nguồn tin nói.

Đoạn đường nơi cô gái bị cướp giật.

Trước đó, rạng sáng 27/6, chị Tuyền ôm túi xách, ngồi sau xe ôm ra bến xe Miền Tây để về quê làm giỗ cha. Đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (quận 1), cô gái bị một tên cướp vượt lên giật túi xách.

Nạn nhân giữ được túi xách nhưng lại bị một xe khác chạy lên giật thêm lần nữa. Giằng co với kẻ này, chị Tuyền bị ngã chấn thương sọ não và tử vong sau đó ít ngày. Túi xách có 19 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, nữ trang, giấy tờ tùy thân... không bị lấy.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát cho rằng nhóm Thanh "Ma" là thủ phạm gây ra vụ cướp này nên bắt giữ. Khám xét nơi ở của các nghi can, cảnh sát thu 2 mã tấu, nhiều xe máy nghi là tài sản trộm cắp.

Theo VnExpress