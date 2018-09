4 trận động đất liên tiếp trong một giờ ở Quảng Nam

Từ 5-6h sáng, 4 trận động đất xảy ra tại lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam), cường độ lớn nhất 3,5 richter.

Ngày 26/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) phát đi thông báo bốn trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam).

Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 - nơi xảy ra động đất. Ảnh: Sơn Thủy.

Cụ thể, lúc 5h24 sáng nay một trận động đất 3,5 độ richter xảy ra tại huyện Nam Trà My, giáp tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu 4,7 km. 37 giây sau, huyện Bắc Trà My xảy ra trận động đất 3,2 độ richter, độ sâu 10,6 km.

Đến 5h28, Bắc Trà My hứng chịu thêm một trận trận động đất 2,7 độ richter, độ sâu xấp xỉ 12 km. Gần một tiếng sau, huyện lại hứng tiếp trận động đất 3,1 độ richter với độ sâu 12,2 km.

Các trận động đất xảy ra ở lưu vực thủy điện Sông Tranh 2. Người dân hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My cảm nhận được tiếng nổ và độ rung lắc, tuy nhiên không có thiệt hại về người và tài sản.

Sau khi tích nước thủy điện Sông Tranh 2, hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My thường xuyên xảy ra động đất. Trước đó ngày 15/5, huyện Nam Trà My xảy ra trận động đất 2,9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,7 km.

Ngày 17/7, Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận một trận động đất 3,9 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Sơn Thủy