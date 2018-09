4 người chết ở Thanh Hóa có thể đã uống thuốc độc cực mạnh

Nhiều vỉ thuốc chứa độc tố liều cao bị cấm bán trên thị trường đã được tìm thấy trong căn nhà có 4 người chết tại Thanh Hóa.

Sáng 2/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng ở cửa hàng điện máy Hà Nhung (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa). Hàng trăm người dân vẫn tụ tập quanh hiện trường bàn tán xôn xao.

Sáng nay, cảnh sát vẫn khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: Hoàng Lê.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cả 4 người trong một gia đình bị chết trong nhà ở địa chỉ 218 Trần Phú do tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà nợ nần số tiền lớn mất khả năng trả nợ.

Theo tướng Xuyên, ngoài bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy, cảnh sát còn thu hai đoạn ghi âm lời trăng trối lưu trong hai điện thoại di động của vợ chồng chủ nhà. Nhiều vỉ thuốc tân dược nhãn hiệu Sezipam và Zenpam cũng được tìm thấy tại hiện trường. Đây là loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao và cấm bán trên thị trường, chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Suốt ngày 1/11, không thấy vợ chồng ông chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung mở cửa, người thân gọi điện thoại, gõ cửa song không có ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, gần 21h cùng ngày, một số người trèo qua căn nhà kế bên, phá cửa tiếp cận từ trên cao. Vào nhà, họ phát hiện 4 thành viên trong gia đình ông Hà đã tử vong. Ông Hà chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng trệt, vợ và hai con nằm gục trên giường ở các tầng phía trên.

