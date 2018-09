4 người bị thương khi xe Fortuner đâm xe 4 chỗ

Chiếc Fortuner bị lật ngang sau cú đâm ngang hông một ôtô khác ở Vinh (Nghệ An), 4 người trên hai xe bị thương.

Tai nạn giao thông

Gần 13h ngày 30/3, ôtô Fortuner loại 7 chỗ ngồi mang biển xanh của tỉnh Nghệ An do người đàn ông trung tuổi cầm lái chạy trên đại lộ Lê Nin hướng từ sân bay Vinh vào trung tâm thành phố Vinh. Xe tới điểm quay đầu trước cổng bệnh viên đa khoa Nghệ An đã đâm ngang hông xe Vios 4 chỗ biển Nghệ An do Đoàn Phong Lê (45 tuổi) trú ở thành phố Vinh cầm lái vừa từ làn đường ngược chiều đang rẽ vào cổng bệnh viện.

Cú đâm khiến xe 4 chỗ quay ngang, chiếc 7 chỗ lao về trước chừng 10m, lật ngang. Tai nạn khiến 3 người đàn ông trong xe 7 chỗ và tài xế Lê trên xe còn lại bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Thư.

Tại hiện trường, hai xe cách nhau chừng 10m, túi khí của hai xe đều bung. Chiếc xe 7 chỗ nát tươm nhiều bộ phận.

Tai nạn khiến nhiều người dân địa phương tập trung tới xem gây cảnh nhốn nháo trước khu vực cổng bệnh viện. Cảnh sát giao thông thành phố Vinh tổ chức phân luồng. Hai chiếc xe trong vụ tai nạn được cẩu về trụ sở công an để phục vụ điều tra.