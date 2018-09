38 giờ truy tìm người đàn bà bịt mặt bắt cóc bé gái 3 tuổi

Sau khi bắt cóc bé gái mang gửi ở nhà người quen, Liễu thảo sẵn một bức thư bằng tay trái để không ai nhận ra, ý định sẽ tống tiền gia đình nạn nhân.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Thúy Liễu (sinh năm 1970, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) để làm rõ thêm hành vi bắt cóc bé Nguyễn Thị Thanh Hằng (3 tuổi).

Theo đó, sáng 13/12, cháu Hằng cùng một số cháu nhỏ ra khu vực sân Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì chơi. Trong lúc các cháu nhỏ đang mải nô đùa, bất chợt một phụ nữ mặc áo khoác rộng, mặt bịt kín khẩu trang, từ trên chiếc xe máy màu xanh bước xuống, đến bên cạnh bé Hằng rủ đi mua kem. Sau đó, người phụ nữ lạ bế thốc bé lên đặt vào giữa xe máy, rồi tăng ga phóng nhanh ra khỏi khu vực.



Thông tin vụ bé gái 3 tuổi bị mất tích được lực lượng Công an TP Hà Nội cập nhật ngay sau đó. Xác định đây là vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị bắt cóc còn quá nhỏ tuổi, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tập trung lực lượng, phối hợp với công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra.



Tập trung nghiên cứu hình ảnh nghi can vụ bắt cóc, thông qua hệ thống camera lắp đặt trên tuyến giao thông nội đô hướng về nơi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện kẻ tình nghi khoảng ngoài 40 tuổi, sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, không rõ biển kiểm soát.

Liễu cùng bức thư viết bằng tay trái, với ý định tống tiền gia đình cháu bé.

Đặc điểm nhận dạng và những thông tin liên quan đến bé gái bị bắt cóc đã được thông báo tới toàn bộ công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Mặt khác, công an các quận, huyện giáp ranh với địa bàn xảy ra vụ bắt cóc là Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông tập trung rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ, nơi tập trung nhiều đối tượng tỉnh ngoài thuê trọ… để truy tìm cháu bé.

Khoảng 20h30 ngày 14/12, lực lượng công an phát hiện tại nhà bà Đỗ Thị Thuyết (khu tập thể ôtô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có sự xuất hiện của một bé gái lạ. Ngay lập tức, thông tin này được cơ quan điều tra xác minh và làm rõ cháu bé đó chính là Nguyễn Thị Thanh Hằng, người được gia đình trình báo bị mất tích từ sáng 13/12.



Theo bà Thuyết, cháu Hằng được một phụ nữ tên là Liễu, người quen của bà, mang đến nhờ trông hộ mấy ngày. Liễu nói cháu Hằng là con gái đáng thương của một người bạn, hiện vợ chồng họ đang lục đục nên muốn gửi cháu đi chỗ khác vài hôm. Liễu viện lý do không muốn đưa cháu Hằng về nơi ở của chị ta, vì sợ chồng hiểu lầm.

Ngay sau đó, người này được xác minh là Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, trú tại xã Mai Lâm, Đông Anh), hiện thuê trọ tại phường Phúc La, quận Hà Đông. 22h ngày 14/12, công an đã triệu tập Vũ Thị Thúy Liễu để lấy lời khai.

Từ 22h đêm 14/12 đến 2h30 sáng 15/12, Liễu quanh co chối tội, thể hiện rõ sự ngoan cố không chịu khai báo. Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhiều lần động viên, giải thích cho hung thủ. Đến 3h cùng ngày, Liễu đã phải khai nhận gây ra vụ bắt cóc bé Hằng nhằm mục đích tống tiền.

Bức ảnh nghi ngờ người phụ nữ lạ mặt chở cháu Hằng đi. Ảnh: Dân Việt

Ban đầu Liễu khai rất loanh quanh hòng che đậy hành vi phạm tội. Liễu khai, 9h sáng 13/12, cô ta từ nhà trọ ở phường Phúc La, quận Hà Đông đến nhà người quen ở thôn Yên Xá (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) mượn xe máy, rồi lang thang đến Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, thấy một số cháu bé chơi đùa ở đây đã nảy sinh ý định bắt cóc. Sau đó, Liễu đưa bé gái bị bắt cóc đến nhà bà Thuyết ở quận Hà Đông nhờ trông giữ để tìm cách tống tiền gia đình nạn nhân.



Tuy nhiên, bằng những chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đấu tranh và Liễu buộc phải khai nhận rằng đã sắp xếp kế hoạch gây án rất tỉ mỉ chứ không phải do tình cờ. Do nợ tiền nhiều người và không thể thanh toán, Liễu đã rắp tâm bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Do trước đây có thời gian thuê trọ ở huyện Thanh Trì, Liễu khá thông thuộc đường sá nơi đây nên chọn địa điểm thôn Hữu Trung gây án. Liễu đã nhằm vào bé Hằng bởi lúc đó ở đây không có người lớn trông coi. Sau khi đưa bé Hằng về gửi tại nhà người quen, Liễu mua một chiếc sim điện thoại, thảo sẵn một đoạn thư được viết bằng tay trái để tránh bị phát hiện nét chữ, với nội dung: "Muốn biết tình hình con gái, yêu cầu gia đình gọi theo số điện thoại…".

Liễu định sẽ mang thư đến vứt ở khu vực hiện trường gây án để mọi người xung quanh, hoặc gia đình cháu bé biết sẽ liên hệ rồi tìm cách tống tiền gia đình bé Hằng. Tuy nhiên, âm mưu của Liễu đã bị vạch trần.

Theo lời khai của thủ phạm, do hoàn cảnh túng bấn, nợ nần nhiều người, nên Liễu đã nghĩ cách bắt cóc trẻ em để tống tiền gia đình bị hại. Gia đình Liễu có 2 chị em, bản thân học hết cấp 3. Năm 1993, Liễu xây dựng gia đình và có một con trai năm nay đã ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, gia đình Liễu không hạnh phúc và năm 2001 cặp vợ chồng này quyết định ly hôn. Trước đó, năm 1996, Liễu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt 8 năm tù giam. Mãn hạn tù, Liễu không về nhà bố mẹ đẻ mà thuê trọ tại khu vực huyện Thanh Trì.

Theo An Ninh Thủ Đô