300 người vây đánh đốt xe của kẻ trộm

Hàng trăm người dân ào ra đường vây bắt rồi hành hung nhóm đạo chích. Một trong hai tên trộm tử vong vì chấn thương nặng.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Văn Nhưng, Trưởng công an xã Nga Phú (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của một thanh niên quê Nam Định. Nạn nhân này từng vào địa bàn xã Nga Phú ăn trộm và bị dân làng vây đánh trọng thương.

Theo ông Nhưng, chiều ngày 22/3, người dân thôn Vân Đức, xã Nga Phú trông thấy hai người đàn ông đi xe máy lượn quanh làng với nhiều dấu hiệu khả nghi. Chập tối cùng ngày, hai tên trộm trèo qua tường rào định bắt trộm gà của một hộ dân thì bị dân làng phát hiện nên hò nhau truy đuổi.

Nghe tiếng hô hoán có trộm đột nhập, khoảng 300 người dân ở thôn Vân Đức và khắp các làng lân cận túa ra đường chặn bắt bọn trộm. Tháo chạy chưa xa thì chúng bị người dân khống chế. Những người có mặt hò nhau đánh hội đồng khiến hai tên trộm trọng thương. Trong cơn giận dữ, bà con châm lửa thiêu rụi chiếc xe mà bọn trộm dùng để di chuyển.

Không thể ngăn cản người dân dừng tay, công an xã Nga Phú phải báo cáo công an huyện nhờ tăng cường lực lượng can thiệp. Sau nhiều giờ thuyết phục, đến hơn 20h cùng ngày, người dân mới chịu giao nộp hai tên trộm cho cơ quan chức năng xử lý.

Tại trụ sở công an xã, hai tên đạo chích thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Chúng khai tên là Nguyễn Văn Trường (32 tuổi) và Trần Văn Cường (43 tuổi), cùng trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Sau khi lấy lời khai, lập biên bản xử phạt hành chính, công an huyện Nga Sơn bàn giao nhóm trộm cho người thân đưa về quê. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, Trần Văn Cường đã tử vong. "Có thể nạn nhân chết do bị dân làng đánh đập dẫn đến chấn thương nặng. Tuy nhiên, việc xác định người gây án là gần như không thể vì thời điểm đó rất đông người", ông Nhưng nói thêm.

Trưởng công an xã Nga Phú cho biết thêm, thời gian gần đây, địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm chó mèo và các loại vật nuôi khác. Thủ đoạn của bọn trộm liên tỉnh khá tinh vi và liều lĩnh nên rất khó nắm bắt thời điểm đột nhập để bắt giữ chúng.

Cũng theo ông Nhưng, Trần Văn Cường từng có tiền án về tội môi giới mại dâm và trộm cắp tài sản.

Lê Hoàng