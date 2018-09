3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng ca trực ở trung tâm y tế

Chỉ khoảng 20 tiếng, 3 trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Các bác sĩ cho rằng đây chỉ là trường hợp ngẫu nhiên.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Sở đã lập đoàn kiểm tra lên huyện Phước Sơn để xem xét và xử lý theo đúng quy định với 3 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong trong một ca trực ở Trung tâm y tế huyện Phước Sơn.

Trước đó lúc 10h20 ngày 4/9, sản phụ Hồ Thị Phơ (xã Phước Kim, Phước Sơn) vào Trung tâm y tế huyện để khám và được chẩn đoán ban đầu là thai con so đủ tháng chuyển dạ, tăng huyết áp. Sau đó chị Phơ có biểu hiện sốt, được chẩn đoán lại là thai con so, đủ tháng, ngôi đầu chuyển dạ, tiền sản giật, bệnh kèm sốt chưa rõ nguyên nhân. Đến 18h45 cùng ngày, chị Phơ sinh thường một bé trai nhưng đã tử vong sau đó 45 phút.

Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, nơi 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ca trực.

Khoảng 22h cùng ngày 4/9, cũng tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, chị Hồ Thị Íp (17 tuổi, xã Phước Thành, Phước Sơn) được chẩn đoán thai lần 2 ngôi đầu đủ tháng chuyển dạ. Gần 2 tiếng sau, chị Íp sinh bé trai nặng 2,8 kg nhưng đến 6h sáng 5/9 bé đột nhiên khó thở, tim tái. Đến 8h ngày 5/9, bé tử vong.

Trong khoảng thời gian chị Ít nhập viện, Trung tâm y tế huyện tiếp nhận thêm chị Hồ Thị Tiểu Điệp (17 tuổi, Phước Năng, Phước Sơn). Sản phụ được chẩn đoán thai con so, sốt chưa rõ nguyên nhân. Đến sáng 5/9 chị Điệp sinh bé trai nặng 1,6 kg, không thở, không khóc, nhưng có nhịp tim. Đến 15h45 chiều 5/9 bé tử vong.

Sau sự việc, các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Phước Sơn đã triệu tập hội đồng chuyên môn để tìm ra nguyên nhân, sau đó kết luận các ca tử vong "chỉ là ngẫu nhiên". Con của sản phụ Hồ Thị Phơ tử vong do bệnh lý của mẹ. Con của sản phụ Hồ Thị Íp tử vong do sặc sữa mẹ. Trường hợp cuối cùng của sản phụ Hồ Thị Tiểu Điệp, các bác sĩ cho rằng, bé tử vong do sinh non tháng, bệnh lý của mẹ sốt kéo dài, nghi thai dị dạng đường tiêu hóa. Cả 3 trẻ sơ sinh tử vong đều nằm trong ca trực của bác sĩ Trần Thị Xuân và 2 nữ hộ sinh.

Ngày 11/9, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Nam đề nghị xác minh thông tin. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bộ yêu cầu tỉnh cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, chăm sóc, theo dõi và xử trí của Trung tâm y tế huyện Phước Sơn. Kết quả báo cáo về Bộ trước ngày 16/9.

VnExpress