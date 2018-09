3 trẻ sơ sinh tử vong do y tá tiêm nhầm thuốc độc

Gần 3 tháng sau khi xảy ra vụ việc, công an Quảng Trị khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” làm 3 trẻ tử vong. Đến 26/3, công an Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận để điều tra vụ việc.