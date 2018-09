3 năm cõng bạn bị bại liệt đến trường

Cả hai đều sắp tốt nghiệp tiểu học, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, rất có thể hai em sẽ không tiếp tục đi học nữa.

Năm 2010, cô bé 9 tuổi He Qui-jiao nhận ra bạn thân là He Ying-hui không thể tự đi học do căn bệnh bại liệt quái ác. Biết người nhà của Ying-hui không thể đưa em đến trường, Qin-jiao quyết định nhận trách nhiệm đó.

Đôi bạn thân He Qin-jiao và He Ying-hui. Ảnh: China.org.cn

Kể từ đó, ngày nào Qin-jiao cũng đến nhà và cõng bạn thân vượt 6 km tới lớp học. Tháng 9 năm ngoái, chính quyền địa phương biết tin và tặng cho Ying-hui một chiếc xe lăn để tiện cho việc đi lại của em.

Tuy nhiên, Qin-jiao vẫn tiếp tục giúp đỡ người bạn tàn tật của mình. Sáng nào cô bé cũng dậy từ 6 giờ, làm hết mọi việc vặt trong nhà trước khi đến nhà Ying-hui để đẩy xe lăn cho bạn. Khi tới nơi, em lại cõng bạn lên lớp ở tầng 2.

Câu chuyện về tấm lòng nhân ái của He Qin-jiao sau khi xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người cảm động và khâm phục.

"Thật tốt khi được mọi người công nhận, nhưng cháu làm không vì điều đó", Qin-jiao thẳng thắn nói. "Ying-hui là bạn thân của cháu, nếu cháu không làm vậy thì bạn ấy sẽ không được đi học nữa. Vì thế cháu nghĩ mình cần phải cõng bạn ấy đi học cùng. Ngày nào chúng cháu cũng có thêm thời gian để trò chuyện với nhau trước và sau khi ở trường", Qin-jiao nói thêm.

​Trong khi đó, Ying-hui cũng dành tình cảm đặc biệt cho người bạn thân. Khi được yêu cầu miêu tả người quan trọng nhất trong đời mình, cô bé chọn viết về Qin-jiao. "He Qin-jiao dùng đôi vai nhỏ bé của bạn ấy để nâng đỡ cháu. Cháu sẽ không có cơ hội được học tập ở trường nếu không có bạn ấy. Bạn ấy là người bạn tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn", cô bé viết.

He Qin-jiao giúp bạn thân Ying-hui lên xe lăn. Ảnh: China.org.n

Theo Oddity Central, hết năm học này cả hai em sẽ kết thúc chương trình tiểu học. Qin-jiao cho biết em muốn được chăm sóc cho bạn thân. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của cả hai gia đình đều khó khăn, rất có thể cả hai sẽ không thể tiếp tục đi học.

Hướng Dương