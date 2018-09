29 người ở Nghệ An mắc sốt xuất huyết

Ngày 26/9, Đại diện Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu cho biết, đến chiều 26/9 còn 10 người đang phải nằm viện, 3 trường hợp điều trị tại nhà, số còn lại đã xuất viện.

Theo cán bộ Trung tâm Y tế, Diễn Ngọc là nơi có ổ dịch cũ, lưu hành mầm bệnh. Năm 2017, xã Diễn Ngọc bùng phát ổ dịch với 127 trường hợp mắc bệnh.

Để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, nhà chức trách huyện Diễn Châu đang tăng cường công tác giám sát, xử lý môi trường, phun hóa chất diệt muỗi. Trung tâm y tế huyện đã phun 190 lít hóa chất diệt muỗi.

Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi truyền và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh do virus Dengue gây ra với 4 tuýp gây bệnh được ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Do miễn dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ có tính đặc hiệu đối với từng tuýp nên một người có thể mắc bệnh 2-3 lần.

Trường hợp nhẹ, người bệnh sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể có nổi mẩn, phát ban. Nặng hơn, người bệnh có dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, nôn ói ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng... Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.