21 ngày giành sự sống cho bé ngưng thở vì sốt xuất huyết

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, bé 12 tuổi ở TP HCM may mắn thoát chết sau 3 tuần cấp cứu.

Bé trai nhà ở quận Tân Bình, TP HCM được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đoán sốc nguy kịch trên nền sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4. Trước đó bé được điều trị ở bệnh viện tuyến dưới và tạm ổn nhưng bất ngờ lên cơn sốc dẫn đến suy hô hấp và ngưng thở.

Khi vào cơn sốc, bệnh sốt xuất huyết có thể khiến trẻ tử vong do các biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh họa: TC

Trước tình huống bệnh nhân có thể tử vong, các bác sĩ đã lập tức vận hành quy trình chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại như đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục. Bé cũng được đặt nội khí quản để phục hồi chức năng thở.

Không chỉ suy hô hấp, không lâu sau nhập viện, bệnh nhi xuất hiện chứng rối loạn đông máu kèm xuất huyết tiêu hoá ồ ạt. "Chúng tôi đã phải truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh và tiểu cầu đậm đặc. Cùng lúc này, cả êkíp cũng phải chọc dò dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp để cải thiện tình trạng suy hô hấp", bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Hơn một tuần cấp cứu, tình hình sức khỏe của bé vẫn không tiến triển, bệnh còn trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện hội chứng suy đa cơ quan. Trong tình thế nguy cấp, biện pháp lọc máu đã được tiến hành liên tục để thải loại độc chất và các hóa chất trung gian gây viêm, tổn thương cơ quan ra khỏi máu bệnh nhân.

"Phải mất đến 3 tuần điều trị, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy chức năng hô hấp của bé có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhi dần tỉnh táo, có thể tự thở, các cơ quan như gan, thận dần phục hồi. Đây là trường hợp thứ hai sốc do sốt xuất huyết nguy kịch may mắn được cứu sống", vị bác sĩ trưởng khoa nói.

Trước đó, bé trai 12 tuổi ở Cần Giuộc (Long An) tưởng cũng khó qua khỏi do khi chuyển viện thì đã vào cơn hôn mê do suy hô hấp, bệnh nhi còn bị tổn thương gan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa. Các bác sĩ cũng phải mất hơn 2 tuần túc trực với các biện pháp tối ưu nhất, tình trạng sức khỏe của bé này mới dần cải thiện.

Tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, bác sĩ Tiến cảnh báo phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời. Các dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết gồm sốt cao trên 2 ngày, kèm quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu, bỏ bú bỏ ăn, đau bụng, ngủ li bì, nổi nốt đỏ trên da, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh.

Thiên Chương