2014 - năm của những câu chuyện buồn

Vụ án buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, cái chết của 3 mẹ con người Việt trên chuyến bay MH17 hay chuyện tình của cô gái suy thận gây chú ý trong năm qua.

Bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở Sài Gòn

Chiều 8/1, sau hơn một giờ nhập viện, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (41 tuổi, ở TP HCM) sinh một bé trai nặng 3,2 kg tại Bệnh viện đa khoa quận 7. Sau đó, cả hai mẹ con được chuyển vào phòng hậu sản để được theo dõi. Tại đây, Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) lân la đến bắt chuyện và tỏ ra rất thích em bé. Từ đó đến sáng hôm sau, cô ta nằm ngủ cạnh giường hai mẹ con chị Tâm. Đến sáng 9/1, con trai chị Tâm bị cô gái bế đi mất. Cả gia đình nháo nhác đi tìm và báo công an.

Ban đầu, Trâm khai bắt cóc con chị Tâm để nuôi, che mắt nhà chồng nhưng qua quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Trâm tham gia vào đường dây buôn bán trẻ sơ sinh rất lớn ở Sài Gòn.

Để xóa dấu vết, Trâm đã vạch ra 5 chặng đường lắt léo dài hơn 27 km, thay đổi 3 lượt xe ôm để về nhà chồng ở huyện Bình Chánh (hơn 9 km). Để lần ra dấu vết của hung thủ, cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, bao gồm cả việc cho họa sĩ vẽ phác thảo lại khuôn mặt nghi can. 4 ngày sau, khi cảnh sát tìm ra tung tích, bao vây căn nhà này nhưng sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé nên yêu cầu người nhà khuyên Trâm đầu thú. Khai với công an, Trâm cho rằng do từng có thai nhưng bị sẩy. Sợ chồng bỏ nên cô này đã phải vờ mang thai, độn bụng, tăng cân suốt nửa năm nhằm che giấu cái thai. Lo mọi chuyện vỡ lở, Trâm tìm cách bắt em bé khác đem về thế vào để được gia đình chồng yêu thương. Với hành vi này, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra nghi can này về hành vi Chiếm đoạt trái phép trẻ em.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều nghi vấn trong lời khai của Trâm được Công an quận 7 làm rõ, cô ta thừa nhận bắt cóc bé trai với ý định đem bán. Cơ quan điều tra cũng lần ra manh mối đường dây mua bán trẻ em rất lớn ở các bệnh viện.

Sập cầu treo ở Lai Châu

8h30 sáng 24/2, tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (Lai Châu) khi một đoàn người đang đi đưa tang qua cầu treo thì đột nhiên dây cáp đứt khiến nhiều người rơi xuống từ độ cao gần 10 mét.

Tại hiện trường, cầu Chu Va 6 bị tuột con ốc neo ở mố khiến dây văng bật ra, cầu lật nghiêng, lan can sắt bị bẻ quặt. Phía dưới dòng suối Phàn Hồ lởm chởm đá nhuốm máu của các nạn nhân.

Một nạn nhân sống sót kể lại, biết cây cầu nhỏ nên những người dự đám tang đã chia nhau ra làm ba tốp. Tốp đi đầu, có hơn 20 người, đã qua cầu an toàn. Tốp thứ 2 chừng 40 người, khênh quan tài người quá cố. "Khi đi được khoảng 15 m gần đến đoạn giữa cầu, tôi thấy chiếc cầu rung lắc mạnh, rồi lật nghiêng sang một bên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh lại đang khênh quan tài nên chạy không kịp", nhân chứng cho biết.

Không ai có mặt trên cầu lúc đó kịp bám vào cầu hoặc các lan can sắt và rơi cả xuống lòng suối lổn nhổn những tảng đá lớn. Một video do những người tham dự đám tang tình cờ ghi lại được khoảnh khắc sập cầu kinh hoàng đã được đăng tải trên mạng xã hội ngay sau đó, thu hút sự chú ý của độc giả.

Vụ tai nạn khiến 8 người chết và 38 người bị thương. Chiều 28/4 cơ quan điều tra đã khởi số vụ án sập cầu Chu Va. Viện Khoa học hình sự kết luận, cầu sập do trục thanh neo làm không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, bề mặt lỗ chốt gia công nham nhở, làm giảm khả năng chịu lực.

Ba mẹ con tử nạn trong chuyến bay của Malaysia

Ngày 17/7, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH17 gặp nạn tại Ukraina khi đang trên đường từ Hà Lan về Malaysia. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Trên máy bay có tổng cộng 298 người, trong đó có 3 người Việt Nam là chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và hai con là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001).

Chị Nguyễn Ngọc Minh và hai con sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam (Hà Lan) 60km. Ba mẹ con chị Minh mang cả hai quốc tịch Hà Lan và Việt Nam. Chồng chị là anh Đặng Quốc Thắng vừa qua đời tháng 8 năm ngoái trong một tai nạn tàu.

Chị Nguyễn Ngọc Minh (giữa) và hai con là những người Việt có mặt trên chuyến bay MH17. Ảnh: Facebook

Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chồng chị định cư tại Hà Lan từ nhỏ. Anh thành lập công ty tại Hà Nội nên hai người đã có cơ duyên gặp nhau. Sau khi sinh con trai thứ hai, ba mẹ con chị định cư hẳn tại Hà Lan.

Ngày 10/10, thi thể của ba mẹ con đã được phía Hà Lan nhận dạng và tạo điều kiện cho gia đình sang lo liệu hậu sự. Chiều 13/11, thi thể ba mẹ con chị Minh đã được đưa về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Rất nhiều người trong gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh đã có mặt từ sớm. Di cốt của ba mẹ con và người chồng quá cố trước đó của chị để chung một quan tài. Sáng 17/11, gia đình đã tổ chức lễ viếng chị Nguyễn Ngọc Minh cùng hai con tại Hà Nội và đưa di cốt an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình.

Trực thăng quân sự rơi ở Hòa Lạc

Khoảng 7h45 phút sáng 7/7, một chiếc máy bay trực thăng Mi 171 chở theo 21 người đã rơi tại khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây, khi đang huấn luyện nhảy dù cho các học viên là sĩ quan thuộc Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ tư lệnh Thủ đô. Theo người dân, khi gặp nạn, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay tránh khu vực đông dân cư để giảm thiểu thiệt hại về người.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 16 chiến sĩ tử vong tại chỗ, 4 chiến sĩ sau đó qua đời trong bệnh viện, chỉ duy nhất thượng úy Đinh Văn Dương (31 tuổi) là sống sót sau hơn 4 tháng điều trị, giành giật sự sống từ tay tử thần.

Hiện trường máy bay Mi 171 rơi ở Hòa Lạc.

Ngày 11/7, một đám tang tập thể đã được cử hành theo nghi thức quân đội tại Nhà tang lễ Quốc gia trong sự tiếc thương vô hạn của đồng đội và người dân. Trong số các chiến sĩ hy sinh, rất nhiều người có tuổi đời còn rất trẻ, vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có nhiều anh vừa lập gia đình, bỏ lại vợ trẻ và con thơ.

Nói về nguyên nhân tai nạn, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng, loại trừ tác động bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu do lỗi kỹ thuật. Còn Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) nhận định chiếc trực thăng bị cháy động cơ trước khi rơi.

Sáng 5/11, bác sĩ Viện bỏng Quốc gia cho biết, sau gần 4 tháng cấp cứu, tình trạng của chiến sĩ Dương bước đầu ổn định, đã bỏ máy thở, thoát cơn nguy kịch, nói chuyện, ăn uống được. Các bác sĩ bày tỏ sự vui mừng vì tình trạng của anh đang khá lên từng ngày. Trước đó, bác sĩ tiên lượng tình trạng của anh Dương là rất nặng, bị đa chấn thương, bỏng lửa 53%, bỏng hô hấp. Anh đã phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật, có lúc tim ngừng đập hai lần, tưởng chừng không vượt qua nổi.

Buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Ngày 12/8, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) khởi tố Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, quản lý nhà mở chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1979) về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/10/2013, một bé trai vừa chào đời được mẹ mang đến chùa Bồ Đề nhờ nuôi dưỡng. Gặp sư trụ trì Đàm Lan, cô này nói dối là con người khác, do không có điều kiện nuôi dưỡng nên nhờ nhà chùa làm phúc.

Bé Công trong thời gian được anh Long chăm sóc.

Người phụ nữ được hướng dẫn gặp Nguyễn Thị Thanh Trang để gửi nuôi. Tháng 11/2013, anh Nguyễn Thành Long (trú tại Long Biên, Hà Nội) đến chùa Bồ Đề làm từ thiện, nhận đỡ đầu cháu bé và đặt tên là Cù Nguyên Công. Để có điều kiện chăm sóc Công, vợ chồng anh Long thường đưa đón cháu về nhà chăm sóc vài ngày rồi lại đưa sang chùa Bồ Đề. Trong thời gian này, Trang giao dịch bán bé Công với người quen tên Phạm Thị Nguyệt. Khoảng tháng 1, Trang bảo Nguyệt nếu đồng ý nhận nuôi bé Công phải trả 40 triệu đồng. Nguyệt đồng ý, giao 35 triệu đồng cho Trang. Trang trích lại 10 triệu đồng gửi qua tài khoản cho mẹ ruột của cháu bé.

Cuối tháng 6, Nguyệt thông báo với Trang bé trai tử vong sau đợt ốm. Sự việc vỡ lở khi anh Long đến chùa thăm song không thấy Công, những người liên quan trả lời mập mờ về việc "mất tích" của đứa trẻ này. Sự việc được tố giác với PC45 Hà Nội. Ngày 3/8, Trang và Nguyệt bị bắt khẩn cấp. Sau đó, nghi vấn về một loạt trẻ em mất tích bí ẩn ở chùa Bồ Đề cũng được đặt ra.

Liên quan trách nhiệm về vụ việc này, cơ quan điều tra xác định sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề cũng nằm trong diện điều tra. Tuy nhiên sau đó, vị này được xác định không liên quan việc mua bán trẻ em của hai nghi can trên.

Xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai

Khoảng 19h ngày 1/9, xe khách giường nằm chở 49 người vừa rời khỏi thị trấn Sapa thì va chạm với một xe ô tô 5 chỗ, mất lái và lao xuống vực. Chiếc xe có lộ trình đi thành phố Lào Cai để về Hà Nội. Khi đến đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng trên quốc lộ 4D, thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai khoảng 15 km, trong lúc tránh xe ô tô con biển Hải Phòng, xe khách mất lái lao xuống vực sâu.

Ôtô khách biến dạng hoàn toàn, vỡ rời nhiều bộ phận. 14 nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương. Nạn nhân của chuyến xe đa phần là các bạn trẻ đang trên đường trở về sau chuyến du lịch ở Sapa trong dịp nghỉ lễ 2/9. Nhiều câu chuyện tình yêu cảm động của các nạn nhân đã được chia sẻ sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Anh Tài và chị Ly chuẩn bị tổ chức đám cưới thì gặp nạn trong chuyến xe khách từ Sapa về Hà Nội. Ảnh: FBNV

Anh Phạm Công Trình (25 tuổi, ở Ninh Bình) và chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, ở Bắc Ninh) dự định sẽ ra mắt hai họ và tổ chức đám cưới thì tai họa ập đến. Anh Trình may mắn chỉ bị thương nhẹ còn chị Lan bị văng xa hơn, dẫn đến tử vong. Chiều ngày 2/9, tổ chức tang lễ cho chị Lan thì anh Trinh bất ngờ xin phép bố mẹ gia đình hai bên được mở nắp quan tài, trao nhẫn cưới vào tay chị Lan để thỏa ước nguyện nên vợ, nên chồng. Một “đám cưới” không trầu cau, không tiếng cười đã diễn ra.

Vụ tai nạn thảm khốc cũng cướp đi sinh mạng của đôi tình nhân sắp cưới là anh Trần Anh Tài (sinh năm 1989, công tác tại ban quân sự phường Cửa Đông, Hà Nội) và chị Nguyễn Hải Ly (sinh năm 1990, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội). Anh Tài cùng người yêu và 2 người bạn nữa tham gia chuyến du lịch Sapa từ ngày 28/8 và đang trên trường trở về. Theo dự định, nhóm bạn sẽ trở về Hà Nội ngày 31/8 nhưng do hết vé tàu nên cả nhóm phải lùi lại một ngày và đi bằng xe khách. Tai nạn khiến anh Tài tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng, còn chị Hải Ly nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sọ não, gãy xương đùi, xương chậu..., sau đó hơn một tuần thì qua đời.

Bé trai văng khỏi bụng mẹ

Sáng ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ tại An Giang) trên chiếc xe máy đến bệnh viện chuẩn bị cho vợ sinh nở. Đến Quốc lộ 91, anh chị bị chiếc xe trộn bê tông từ phía sau húc tới. Chị Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng mẹ văng ra đường xa cả chục mét.

Sau gần một tháng chống chọi với bệnh tật, bé Huy đã được xuất viện như một kỳ tích.

Bé trai và anh Nam nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên do vết thương ở chân phải của bé bị giập nát quá nặng, buộc các bác sĩ phải tháo khớp. Tình trạng sức khỏe của bé lúc nhập viện rất nguy kịch.

Anh Nam cũng bị nghiền nát chân phải, phải cắt 1/3 cẳng chân. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, anh nói: “Tôi chở vợ chạy đằng trước, bỗng chiếc xe trộn bê tông đằng sau cứ thế trờ tới. Rồi nghe tiếng đổ ầm, chớp mắt thấy mọi thứ thay đổi không thể nào tưởng tượng nổi. Cảnh tượng vợ tôi cố rướn người lên nhìn con lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng cho đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí”.

Bé trai được gia đình đặt tên là Nguyễn Quốc Huy. Sau nhiều ngày diễn biến phức tạp, cuối cùng, sức khỏe của bé Huy có dấu hiệu phục hồi tốt như một điều kỳ diệu. Bé bắt đầu hồng hào, tự thở và ăn được sữa. Ngày 18/11, bé Huy đã được xuất viện, trở về quê với gia đình trong sự vỡ òa hạnh phúc của những người thân và những độc giả quan tâm đến tình hình sức khỏe của bé.

Chuyện tình cảm động của cô gái suy thận

Ngày 6/4, đám cưới xúc động của chị Nguyễn Thị Châu Loan (37 tuổi) và anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, ở Hà Nội) đã được tổ chức đầy lãng mạn và ấm cúng tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy). Ngay sau đó, chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người đã được chia sẻ và lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

Chị Loan vốn bị suy thận hơn 10 năm nay, thường xuyên phải tới bệnh viện chạy thận, sức khỏe dần suy kiệt. Đầu năm 2008, chị quen anh Vượng và tình yêu của họ bắt đầu nảy nở khi anh thường xuyên qua lại giúp đỡ chị. Bản thân anh Vượng cũng mắc căn bệnh thận hư. Mặc dù biết bệnh tình trầm trọng của người yêu nhưng anh vẫn quyết định ở bên chăm sóc, chở che và nương tựa vào nhau, chống chọi với căn bệnh quái ác.

Anh Vượng chị Loan hạnh phúc trong lễ cưới do chương trình "Điều ước thứ 7" tổ chức.

Gia đình hai bên cực lực phản đối nhưng không ngăn được tình yêu của hai người. Họ chụp chung tấm ảnh cưới rồi dọn về sống chung, hàng ngày anh đỡ đần, chăm sóc chị từ mọi sinh hoạt cá nhân. Chị làm thêm kế toán tại nhà còn anh chạy xe ôm. Đám cưới của họ được những người làm truyền hình tổ chức một cách đầy bất ngờ, trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình.

Thế nhưng, tai họa cũng ập xuống gia đình bé nhỏ của họ sau đó không lâu. Ngày 9/11, anh Vượng chở vợ đến bệnh viện chạy thận rồi không thấy quay lại. Đến ngày 13/11, thi thể anh Vượng được tìm thấy ở khu vực sông Sét (quận Hoàng Mai). Cơ quan chức năng kết luận anh ra đi vì tai nạn giao thông.

Sau khi biết tin dữ của chồng, sức khỏe chị Loan ngày một trầm trọng, có nhiều tiên lượng xấu. Trong một lần tỉnh lại, chị nói trong cay đắng: "Ánh sáng đời tôi đã tắt rồi...".

Bé Kim Ngân bị mẹ và dượng đánh biến dạng

Khoảng 16h30 ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An (Bình Dương) nghe tiếng gào khóc khàn đặc của bé Đỗ Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi) suốt nhiều giờ cùng với tiếng la hét của đôi tình nhân Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long, mẹ bé Ngân). Bé Ngân là con riêng của Trang và cô này chưa ly dị chồng.

Khi nhiều người xông vào phòng trọ C3 thì bé gái bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người. Một số người đưa bé Ngân đến bệnh viện Đa Khoa Dĩ An, vài người khác giữ vợ chồng Minh lại rồi báo công an.

Dù xa cách hơn 2 năm nhưng khi gặp lại bé Ngân vẫn nhận ra bố và cho biết muốn được ở với bố.

Tại cơ quan công an, chúng khai, ngày 10/9, cháu Ngân nghịch phá bếp gas trong phòng trọ nên bị mẹ la mắng, tát nhiều cái và dùng thanh tre đánh vào mông, hai tay. Khi Trang phạt con quỳ gối dưới nền nhà, Minh đi từ trên gác xuống lấy bịch nylon trói 2 tay bé Ngân.

Anh ta tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu bé gái. Thấy con gái người tình khóc lớn, Minh vớ thanh tre quật vào tay và mông cháu Ngân nên bé sợ, phải nín. Hắn bắt Ngân quỳ đến 1h sáng hôm sau mới cho đi ngủ. Dù con gái mặt mày bầm tím, nằm vật dưới sàn nhà nhưng khi thức dậy, Trang vẫn đi làm bình thường.

Năm 2006, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố và sinh được hai con, bé Ngân là con út. Cuộc sống gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, năm 2013, Trang đưa con gái lên Đồng Nai sinh sống và cặp kè với Minh. Đến tháng 5, hai người thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng

Ngày 5/12, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang mức án 3 năm và người tình Đỗ Trọng Minh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích. Bé Ngân được xác định mang thương tật 20% và được đưa về sống cùng cha ruột và anh trai.

Thai phụ ôm con nhảy sông tự vẫn vì uất ức nhà chồng

Việc chị Lê Thị Hương Mai (sinh năm 1986, trú tại phường Bến Gót (TP Việt Trì, Phú Thọ) ôm con trai gần 3 tuổi rồi lao mình xuống dòng sông Lô tự vẫn đầu tháng 9 đã khiến dư luận xôn xao, sửng sốt và xót thương. Thời điểm ôm con trai tự tử, chị đang mang thai đứa con thứ hai.

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 1/9, tại khu vực trạm quan sát tàu bè và đo mực nước sông Lô (tổ 1, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì), nhiều nhân chứng nhìn thấy chị Mai, phía trước địu theo cậu con trai, đi xe máy tới mép sông rồi dừng lại. Chị đứng rất lâu để nói chuyện điện thoại rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Tại hiện trường, một chiếc xe máy vẫn còn nguyên chìa khóa. Bên trong cốp xe có hai chiếc điện thoại, một quyển sổ tiết kiệm 600 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Chị Mai và con trai.

Sau hai ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng mới thấy thi thể chị Mai và cậu con trai trên sông Hồng (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cách nhà khoảng 30km. Sau đó ít lâu, em gái của nạn nhân đăng tải tâm sự "vạch trần" lý do cái chết uất ức của chị gái mình. Chị này cho hay, chị Mai tự tử vì bị gia đình chồng ngược đãi, đối xử tệ bạc, đặc biệt là người mẹ chồng, dẫn đến uất ức phải tìm đến cái chết.

Chị này viết trên Facebook: "Khi chị Mai sinh con, đứa trẻ không may bị dị tật thừa ngón chân. Mẹ chồng chị lại gọi cháu bé là 'thằng sáu ngón', 'thằng thừa'. Bà đút bột cho cháu khiến miệng bé phồng rộp, vệ sinh cho cháu bằng nước nóng khiến cháu bị bỏng, dùng ngôn ngữ chợ búa tục tĩu để nói với cháu. Chị đã phải bí mật giấu camera để theo dõi và quá đau lòng khi xem lại những hành động mà bà nội đối xử với cháu của mình. Chị Mai đã hai lần phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần bỏ về nhà mẹ đẻ, chồng chị lại đến xin lỗi hứa hẹn đủ điều. Yêu chồng, chị Mai lại quay về "địa ngục" để đứa trẻ được có bố.

Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào ngày giỗ bố chồng, chị Mai về nhà để làm lễ cúng. Do mua thiếu đồ lễ, chị bị mẹ chồng và và chị chồng vào mắng và tát. Quá uất ức, chị dọa chết. Người chồng từng nói lời yêu thương, thề thốt với chị cũng là người buông lời thách thức: "Chết được thì chết đi”.

Sau đó, gia đình chị Mai đã gửi đơn đề nghị lên cơ quan chức năng TP Việt Trì yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chồng, mẹ chồng và chị chồng chị Mai vì có dấu hiệu tội bức tử.

Nguyên Chi tổng hợp