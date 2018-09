20 năm 'địa ngục trần gian' vì lấy chồng là sâu rượu

Thời gian đầu mới cưới, Dâng tỏ ra hiền lành, chăm chỉ nhưng sau đó gã bộc lộ rõ bản chất của ma men, đánh đập vợ con không tiếc tay.

Thời gian sống với Dâng, chị Hà phải chịu đủ mọi cay cực. Tối ngày lô đề, cờ bạc, nhưng mỗi khi vợ làm gì trái ý, Dâng không ngại ngần chửi bới, đánh đập thậm tệ. Để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chị Tâm đã nộp đơn xin ly hôn. Thế nhưng, ngay cả khi không còn ràng buộc với nhau về pháp lý, chị vẫn không thể thoát khỏi bi kịch từ gã chồng cũ.

Bà của chị Hà kể lại những tháng ngày nạn nhân phải sống chịu đựng, khổ cực cùng người chồng vũ phu.

Chị Đặng Thị Thu Hà (sinh năm 1970) bị sát hại giữa ban ngày, ngay tại trường mầm non đang công tác. Trước ánh mắt chứng kiến của hàng chục người, hung thủ gây ra cái chết của chị, không ai khác chính là Bùi Văn Dâng (sinh năm 1971, trú tại xã Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên). Kẻ đã xuống tay tàn độc một thời lại từng được chị Hà trao gửi cuộc đời, thề non hẹn biển.

Những người thân quen với nạn nhân cho biết, chị Hà và Dâng chỉ mới chia tay được ba tháng. Ngày ra tòa, chị Hà chỉ biết khóc nức nở, cầu xin Dâng hãy buông tha cho mình. Chị không thể chịu đựng hơn nữa cuộc sống địa ngục khi ở bên Dâng. Những người hàng xóm cũng cho biết: Giai đoạn căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chị Hà đưa đơn ly hôn nhưng Dâng nhất định không ký. Lý do hắn đưa ra cũng thật lãng xẹt, “ký đơn rồi thì ai sẽ đưa tiền cho tôi uống rượu?”.

Đến tháng 2 vừa qua, chị Hà quyết định gửi đơn lên tòa án và được cơ quan chức năng giải quyết cho ly hôn. Sau khi chuyện xong xuôi (dù Dâng không hề muốn), chị Hà nhận nuôi đứa con chung của hai người. Nhưng theo một số bà con xóm giềng, do không hài lòng với việc phân chia tài sản, nhà cửa, đất đai, Dâng nhiều lần tìm chị Hà nói chuyện. Hết tình, hết nghĩa, chị Hà nhất quyết lẩn tránh chồng cũ. Sáng 18/5 vừa qua, Dâng tìm đến tận nơi chị Hà công tác. Lời qua tiếng lại, hắn đã dùng con dao thủ sẵn trong người sát hại vợ cũ.

Vụ án xảy ra như một cơn ác mộng ập xuống gia đình chị Hà. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, một người thân cho biết nạn nhân và Dâng kết hôn cách đây gần 20 năm. Thời ấy, chị Hà biết Dâng qua giới thiệu của một người họ hàng. Dần dần, được hai bên vun vén, lại bị vẻ ngoài bảnh trai hào nhoáng của Dâng làm choáng ngợp, chị Hà đã thuận lòng yêu.

Trước khi hai người yêu nhau, chị Hà có biết về thói quen rượu chè của Dâng. Nhưng lúc ấy, Dâng lại bảo vợ: “Đàn ông ai chả phải có chút men. Lập gia đình rồi, anh sẽ biết điểm dừng. Quan trọng nhất là lo làm ăn, chăm lo cho con cái”. Những lời nói bùi tai ấy khiến chị Hà không chút nghi ngại. Thời gian đầu chung sống, Dâng tỏ ra biết nghe lời vợ, không ngừng tu chí làm ăn, phấn đấu cho hạnh phúc gia đình. Nhưng qua thời gian, bản tính ham ăn lười làm Dâng lại quay về. Ngày ngày, anh ta chỉ biết theo lũ bạn “sâu rượu” chìm vào những cơn say.

Từ ngày ngập trong men rượu, Dâng cũng bỏ luôn việc cày thuê cuốc mướn. Ngày thì rượu chè, cờ bạc, tối tối anh ta lại chạy theo những cuộc sát phạt đỏ đen. Có những hôm, Dâng bỏ đi đến tận 2h sáng mới về rồi gõ cửa ầm ĩ, khiến cả khu thức giấc. “Khi Hà chạy ra dìu vào thì anh ta xô vợ ngã ngửa vào thanh sắt. Khi đó, tôi thấy chị Hà kêu cứu. Lúc chạy sang thì thấy trán chị ấy va đập tứa máu. Vậy mà trong cơn say, Dâng vẫn không ngừng đấm, đá. Cũng may, chúng tôi sang đến nơi, kịp thời can ngăn. Nếu không, chắc anh ta sẽ đánh đập vợ đến sáng mới thôi. Trong người Dâng lúc nào cũng nồng nặc hơi men, lúc mê, lúc tỉnh như người trên trời. Khi mới cưới về, Hà còn nhờ được mấy việc vặt vãnh như quét sân, lau nhà chứ mấy năm trở lại đây tôi chưa thấy Dâng cầm cây chổi quét cái sân”, chị Linh (người dân trong xóm) trần tình.

Thời gian cùng nhau chung sống, chị Hà không biết bao nhiêu lần muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả. Nhưng nhìn Dâng bệ rạc, tự “đánh đắm” đời mình trong men rượu, chị lại không đành lòng. Khi tình thương dâng lên, chị lại hy vọng mái ấm gia đình, sự quan tâm của mình có thể giúp cải hóa được con người này. Những phút hiếm hoi Dâng tỉnh táo, chị Hà lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Không còn rượu chi phối, Dâng chỉ im lặng, rồi hứa hẹn cho xong chuyện.

Cuộc sống của chị Hà cứ thế trôi đi, trong chuỗi dài những hy vọng mong manh và bế tắc kéo dài. Sau mỗi lần thề thốt hứa hẹn là mỗi lần Dâng đánh đập, chửi bới vợ tàn tệ hơn. Mỗi lần như thế, chị Hà lại phẫn chí bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi đâm đơn ly dị. Dĩ nhiên, Dâng không ký và chờ lúc tỉnh rượu, lại sang ngọt nhạt xin lỗi, đón vợ về. Nhưng rồi chỉ dăm ba bữa, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Những người hàng xóm sống gần đó cũng quá quen với chuyện Dâng thề thốt. Lần nào cũng vậy, gã luôn tìm được lý do để được vợ tha thứ. Song ngay sau đó, lời nói luôn trái ngược với hành động. Một buổi trưa tháng 5/2010, Dâng đang đi làm thì có bạn nhậu gọi nên bỏ ngang công việc để nhập cuộc vui với bạn bè. Hôm đó, mãi đêm khuya anh ta mới trở về nhà, vợ hỏi lý do nghỉ việc và nhắc những lời thề thốt khi trước thì Dâng biện lý do có bạn ở xa mới về nên “phá lệ” một hôm. Những lần sau, Dâng bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của vợ để đi theo tiếng gọi của bạn rượu, hơi cay. Đôi lần, sẵn men cay trong người nên Dâng lên mặt quát mắng, đánh đập vợ cho hả dạ.

Trong suốt thời gian đó, Dâng không chịu khó đi làm để đỡ đần cho vợ con mà chỉ ngồi ở nhà ăn bám vợ, đợi bạn nhậu rủ rê tụ tập tối ngày. Giữa tháng 8/2013, trong một lần đi nhậu về, Dâng sai vợ lấy cốc nước uống cho giã rượu. Chỉ vì chị Hà không nghe rõ, gã đã “dằn” cho chị Hà một trận từ nhà ra ngõ, giật tóc, đấm đá vợ với lý do “chồng nhờ một việc xíu cũng không được”.

Theo thời gian, Dâng viện hết lý do này đến lý do khác để bạo hành vợ. Một lần, thấy vợ đang làm việc với đồng nghiệp trước khuôn viên sân trường, Dâng nổi máu hùng hục xông vào đánh ghen. Thế là từ đó, chị Hà phải hết sức hạn chế và đề phòng mỗi khi làm việc với đồng nghiệp nam. Tuy chị Hà đã nhiều lần giải thích đó chỉ là mối quan hệ làm việc và bàn bạc trong khuôn viên trường với rất nhiều người chứng kiến nhưng Dâng vẫn bỏ ngoài tai những lời nói. Cũng từ đó, mỗi lần đánh đập vợ, Dâng lại viện lý do chị “thay lòng đổi dạ”, không biết vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Ông Đặng Văn Học, Phó thôn Sài Phi, cho biết ngay sau khi gây án Dâng chạy một mạch ra cánh đồng gần đó để tự vẫn nhưng bất thành. Về phần chị Hà do bị mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Sau đó ít giờ, công an Xã Minh Đức đã phối hợp bắt Dâng. Trong ngày, Công an xã Minh Đức đã bàn giao hồ sơ và Dâng cho Đội điều tra công an huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

Theo Giadinh.net.vn