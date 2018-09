2 triệu lít xăng bẩn đã bán tại thị trường Nghệ An

Với công thức pha chế chỉ 50% xăng A92 cùng với chất tạo màu, dung môi sẽ cho ra một loại xăng kém chất lượng.

Chiều 11/10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC 46) Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở khoa học công nghệ Nghệ An phá chuyên án lớn liên quan tới pha chế xăng kém chất lượng.

Sau thời gian lập chuyên án mang bí số 917XD, trưa 10/10 cảnh sát kinh tế PC 46 (Công an Nghệ An) phối hợp với cán bộ Sở khoa học công nghệ Nghệ An bắt quả tang một xe bồn chứa 40.000 lít dung môi đang thực hiện đổ vào tẹc chứa xăng tại công ty TNHH Thanh Ngũ (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Xe bồn chứa 40.000 chất dung môi bị bắt quả tang trưa 10/10. Ảnh: Anh Thư.

Khám xét tại trụ sở của công ty này, cảnh sát thu hai lọ bột tạo màu, hai bể chứa xăng có dung tích 7.000 lít xăng A92.

Chủ công ty này là Vũ Thị Thanh khai 7.000 lít xăng A92 này đã được pha chế thủ công. Công thức để tạo xăng kém chất lượng được thực hiện là 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét tại cơ sở kinh doanh xăng dầu Kiên Lục, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện hai bể chứa có dung tích 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng, thu một lọ bột tạo màu cho xăng.

Đấu tranh khai thác, Trần Văn Tuấn là con trai của Trần Văn Kiên (chủ doanh nghiệp), là đại diện của phía doanh nghiệp này thừa nhận đã mua 320.000 lít chất dung môi với giá 10.600 đồng/lít; trong đó đã bán cho phía công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, số còn lại đã dùng để pha xăng kém chất lượng cho cho cơ sở này. Công thức pha chế của doanh nghiệp này là 80% xăng A92 + 20% chất dung môi + bột màu sẽ cho ra xăng kém chất lượng.

Tang vật 3 lọ bột tạo màu xăng bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Thư.

Theo lời Tuấn, doanh nghiệp Kiên Lục đã trực tiếp vào thành phố Cần Thơ mua chất dung môi để đưa về Nghệ An bán lại cho nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu khác. Ước tính từ đầu tháng 8 đến nay, số dung môi mà doanh nghiệp này bán cho các cơ sở để pha chế xăng lên tới 2 triệu lít.

Theo hoá đơn giá trị gia tăng thì chất dung môi có giá 10.600 đồng/lít, trong khi xăng A92 có giá bán trên thị trường là 18.000 đồng/lít. Vì vậy, từ việc bán xăng kém chất lượng, hai công ty nói trên thu khoản lợi nhuận rất lớn.

Cán bộ Phó trưởng phòng PC46 cho biết đây là chuyên án về pha chế xăng dầu kém chất lượng lớn nhất tại Nghệ An trong thời gian qua. Hiện mẫu phẩm về xăng, chất tạo màu đang được đưa đi giám định để có căn cứ xử lý.

Hàng chục nghìn lít xăng kém chất lượng, chất dung môi, chất tạo màu, xe ôtô và hoá đơn sổ sách liên quan đang bị niêm phong. Cây xăng tại hai công ty nói trên đã bị ngừng hoạt động; ngoài ra 8 đại lý khác được cho là mua xăng từ hai công ty này đã được cơ quan chức năng lấy mẫu phẩm để kiểm tra.

Xe cùng nhiều tang vật liên quan vụ án đã bị niêm phong. Ảnh: Anh Thư.