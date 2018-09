2 thiếu nữ thú tội giết xe ôm để được ở bên nhau

Trước khi đôi tình nhân đồng tính đầu thú sát hại xe ôm, người dân cửa biển Trần Đề ở Sóc Trăng thường thấy họ quấn quýt, gọi nhau là vợ - chồng.

Suốt tuần qua người dân huyện Trần Đề (Sóc Trăng) bàn tán xôn xao khi thấy 7 thanh niên bị bắt liên quan đến nghi án giết người được thả sau hơn 7 tháng vướng lao lý. Tất cả đều cho rằng mình vô tội và về đến nhà mới hay có người đã thừa nhận giết xe ôm.

Thạch Sô Phách khai bị ép nhận tội chứ đêm xảy ra án mạng anh ngủ ở nhà vì nhậu quá say. Ảnh: Ngô Tư

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 12/2013, Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) đến công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP HCM) đầu thú. Thiếu nữ thừa nhận mình và người tình đồng tính Nguyễn Kim Xuyến (15 tuổi) ở thị trấn Trần Đề đã giết chết xe ôm Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề) cách nay hơn nửa năm mà không có ai giúp sức.

Duyên cho hay trước đó thường xuyên được anh Dũng chở đi làm ở các quán nhậu. Hôm xảy ra án mạng, hai thiếu nữ chuẩn bị dao, gọi điện nhờ anh xe ôm chở đi làm. Khi đi đến đoạn đường vắng, họ ra tay sát hại nạn nhân định cướp tài sản nhưng sau khi bị đâm, anh Dũng cố bỏ chạy và tri hô nên chúng sợ bị phát hiện, phải bỏ đi mà chưa lấy được gì.

Lý giải nguyên nhân ra đầu thú, Duyên cho biết sau khi cùng nhau bỏ trốn lên TP HCM, Xuyến đã yêu người khác nên quyết định nói hết sự thật để cô này phải chịu án chung với mình. "Như vậy chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên nhau", Duyên khai.

Nhà chức trách sau đó tìm ra nơi ở của Xuyến tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề.

Theo bà ngoại, cha Xuyến bỏ để theo người đàn bà khác khi cô còn ẵm ngửa. Mẹ Xuyến sau đó bỏ con cho bà nuôi dưỡng để đi lấy chồng khác và vài năm mới về thăm nhà một lần. Xuyến lớn lên trong cảnh túng thiếu nên đi ở đợ, phụ bán quán nhậu và ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

“Hơn nửa năm trước tôi lên TP HCM trị bệnh, Xuyến với một cô gái tên Duyên dắt nhau về nhà và gọi nhau là ‘chồng vợ’. Chúng nó bán sạch đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi đâu mất biệt cho đến ngày công an thị trấn đến hỏi để điều tra”, cụ bà 73 tuổi cho biết.

Còn những người hàng xóm với ngoại Xuyến kể, trước khi xảy ra vụ án giết xe ôm, mọi người thấy Xuyến với một cô gái cùng trang lứa luôn quấn quýt, ôm hôn nhau trước mặt nhiều người. "Xuyến gọi cô gái kia là chồng, cô kia gọi Xuyến là vợ. Cả hai mặt quần áo cũn cỡn, âu yếm khác lạ nên láng giềng ít khi tiếp xúc hay hỏi chuyện", một hàng xóm sát vách cho biết.

Căn nhà của ngoại Xuyến đóng cửa từ khi cô bị bắt. Ảnh: Ngô Tư

Liên quan đến việc 7 nghi phạm bị bắt vì tình nghi giết anh Dũng, trước đó, sáng 6/7/2013, người dân huyện Trần Đề phát hiện nạn nhân nằm bất động trên vũng máu ven lộ gần cầu Kênh 2 ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2. Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực và đỉnh đầu gây tử vong. Gần hiện trường, xe máy của nạn nhân còn nằm bên đường, điện thoại di động và ví tiền của anh Dũng không bị mất... Khi ấy, cơ quan điều tra nhận định khả năng hung thủ ra tay vì mâu thuẫn cá nhân chứ không nhằm để cướp tài sản.

Vài ngày sau Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc và Thạch Sô Phách bị bắt với cáo buộc gây ra cái chết cho anh Dũng. Riêng Nguyễn Thị Bé Diễm (27 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng) bị tạm giam về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trong lúc vụ án chưa có kết luận điều tra thì có 2 cô gái đầu thú. Ngày 20/12/2013 Công an Sóc Trăng tổ chức tát ao mò dao được cho là hung khí gây ra cái chết cho anh xe ôm. Một tuần sau Diễm được tại ngoại và 9 ngày trước các thanh niên còn lại được thả về sau hơn 7 tháng vướng lao lý.

Ngoài quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam do VKSND tỉnh Sóc Trăng tống đạt, những thanh niên này không bị cấm đi khỏi nơi cư trú nên Trần Cua đã lên Bình Dương làm thuê, Thạch Sóc bỏ về quê vợ, Trần Hol đi Long An tìm người thân và Bé Diễm không ai liên lạc được.

Nói về hôm mình bị bắt, Phách cho biết, hôm đó vừa ngủ dậy thì bị công an đến còng tay đưa lên xã rồi chở tới Công an huyện Trần Đề. “Công an bảo tôi tham gia với mấy người nữa đánh ông Dũng mà tôi có biết ông này ở đâu đâu. Nói riết mấy anh công an không chịu nghe, bị ép quá nên tôi nên tôi phải nhận”, Phách nói và cho biết dù đêm 5/7/2013 có cha mẹ, vợ và cả nhà làm chứng cho việc ngoại phạm của anh ta song vẫn không được chấp thuận.

Theo Phách, anh bị ép phải khai tối hôm đó có hẹn với Trần Hol và một số thanh niên trong xã. Ra đến chỗ hẹn thì thấy nhóm Hol đang đánh ông Dũng (xe ôm). Phách cũng đi tìm cây định tham gia đánh thì ông Dũng chạy thoát. Cả nhóm kéo nhau đi nhậu nhưng không chọn được địa điểm nên ai về nhà nấy.

Còn Trần Hol cho biết ngày 6/7/2013 bị Công an xã Đại Ân 2 yêu cầu lên trụ sở thẩm vấn. “Tôi nói suốt đêm hôm trước ở nhà ngủ với vợ con, không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng công an không tin. Trưa hôm đó tôi được về nhưng vài ngày sau thì bị bắt lại”, Trần Hol, người từng có tiền án về tội Che giấu tội phạm vào năm 2010, kể.

Hol cho biết tại cơ quan điều tra đã liên tục bị ép nhận “có dùng kéo đâm người xe ôm” dù đã khai không biết nạn nhân là ai. Sau hơn 7 tháng bị tạm giam, Hol cùng Phách, Khâu Sóc và 4 người cùng bị bắt đã được thả, mỗi người được cho 500.000 đồng làm lộ phí. "Về nhà tôi mới nghe tin có 2 cô nào đó đã nhận tội giết anh xe ôm", Hol nói.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, việc hủy quyết định tạm giam đối với các bị can chỉ là thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm thời. Vụ án vẫn đang trong vòng điều tra nên chưa thể khẳng định việc ai có tội hay không. Thông tin 7 bị can cho rằng đã bị bức cung, ép nhận tội, cũng được cơ quan điều tra xem xét, làm rõ, xử lý theo quy định.

Kiến Tường - Ngô Tư