2 thanh niên chết thảm dưới bánh xe bồn

Sau vụ va chạm giữa 2 xe máy khiến 4 thanh niên ngã xuống đường, chiếc xe trộn bê tông đang chạy tới không tránh kịp đã chèn lên 2 nạn nhân.

Vụ tai nạn nghiêm trọng cũng gây ách tắc giao thông. Ảnh: Nguyệt Triều

Các nhân chứng cho hay, khuya 14/8, có thể do va vào nhau nên 2 xe máy chạy trên đường ĐT 743 đoạn qua địa bàn thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên (Bình Dương) bỗng nhiên ngã nhào xuống đường, 4 thanh niên văng 4 nơi.

Cùng lúc này, xe bồn trộn bêtông đeo biển kiểm soát TP HCM của một đơn vị quốc phòng do tài xế Nguyễn Văn Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) chạy đến, không kịp xử lý đã chèn qua 2 nạn nhân, 2 người còn lại may mắn bị hất văng ra ngoài nên chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Nguyệt Triều