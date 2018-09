2,1 tấn chân gà, ruốc, trân châu bẩn chuẩn bị ra quán nhậu

Ập vào cửa hàng tạp hoá tại thành phố Vinh, cảnh sát phát hiện số lượng thực phẩm bẩn sắp đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng ăn uống.

Thực phẩm bẩn

Sau thời gian theo dõi, chiều 1/8, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Vinh (Nghệ An) ập vào kho hàng tạp hoá tại phường Vinh Tân do Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, trú tại phường Đội Cung) làm chủ.

Tại đây nhà chức trách phát hiện 900kg hạt bột trân châu bị mốc, 500 kg trân châu sợi không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ đã hết hạn sử dụng; 2,7 tạ chuối sấy thối rữa và bốc mùi hôi; 60 kg ruốc bông; 75 kg đường cây; 45kg chân, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc; 80 lít Axitacetic và hơn 50 kg bột tẩy trắng công nghiệp... Tổng cộng kho hàng chứa 2,1 tấn thực phẩm.

Hàng hết hạn sử dụng bị niêm phong chiều nay. Ảnh: Anh Thư.

Bà Thanh khai với công an toàn bộ số nguyên liệu này dùng để bán cho các quán chè trên địa bàn thành phố Vinh và cửa hàng ăn uống. Cảnh sát lập biên bản thu giữ toàn bộ số thực phẩm bẩn nói trên để xử lý.