2.000 khách bị chậm chuyến vì tin tặc tấn công mạng

Hơn 10 chuyến bay nội địa với khoảng 2.000 hành khách bị chậm chuyến 15-30 phút sau khi toàn bộ hệ thống mạng nội bộ của sân bay bị cắt.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, tối 29/7 sân bay Nội Bài có 30 chuyến quốc nội cất cánh. Sau khi hệ thống thông tin sân bay bị tin tặc tấn công, nhà chức trách đã tắt toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, nhân viên phải làm check-in bằng tay thay vì máy. Việc này khiến hơn 10 chuyến bay với khoảng 2.000 hành khách bị chậm khoảng 15-30 phút.

Trong nhiều chuyến cất cánh chậm còn do ảnh hưởng dây chuyền từ máy bay bị trễ tại phía đầu TP HCM.

Sáng 30/7, các quầy thủ tục tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài đã khôi phục khoảng 50% số máy tính để làm thủ tục hàng không bằng máy. "Sân bay Nội Bài sẽ cơ bản khôi phục lại toàn bộ hệ thống mạng trong hôm nay. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh tại nhà ga vẫn chưa trở lại hoạt động", lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết.

Hành khách chờ làm thủ tục check-in sau sự cố tin tặc tấn công. Ảnh: Bá Đô.

Trước đó khoảng 16h chiều 29/7, tại một số quầy làm thủ tục hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị tin tặc tấn công. Để đảm bảo an toàn, hai sân bay đã ngắt toàn bộ hệ thống mạng nội bộ. Hành khách phải làm thủ tục check-in thủ công thay cho hệ thống điện tử.

Trong thông cáo phát đi lúc 20h tối qua, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để phối hợp xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phối hợp với Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chỉ đạo các cảng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt là các khu vực có màn hình tivi; rà soát các khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự.

Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thủ phạm gây ra vụ tấn công vì "cần thời gian xác minh".

Theo VnExpress