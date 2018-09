10 lý do khiến Hoàng tử Harry ngày càng được yêu mến

Thích tham gia chương trình hẹn hò Tuy chuyện tình cảm với bạn gái cũ Cresssida Bonas (trong ảnh) không có kết cục tốt đẹp, Harry vẫn không mất niềm tin. Trên thực tế hoàng tử đang nỗ lực tìm kiếm người yêu mới. Trò chuyện với nghệ sĩ hài Paddy McGuinnes, người dẫn gameshow hẹn hò Take Me Out, Harry từng hỏi liệu anh có thể xuất hiện trong chương trình này để tìm cho mình một cô bạn gái hay không.