100.000 người ký cam kết đội mũ bảo hiểm chuẩn

Sau gần một tháng phát động chiến dịch, hơn 100.000 người dân đã ký tên cam kết đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Hành trình diễu hành thu thập chữ ký ủng hộ chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn lần lượt diễn ra tại 4 thành phố, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP HCM và website chương trình. Tại buổi diễu hành, các bạn trẻ tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, khuyến khích người dân ký tên cam kết và kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông địa phương tuyên truyền, tiến hành đổi miễn phí mũ bảo hiểm đạt chuẩn mới cho người dân khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng.

Chương trình do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Trung ương Đoàn phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định mới về mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Hiện nay, dù tai nạn giao thông liên quan đến xe máy ở Việt Nam chiếm con số cao nhất so với các phương tiện khác, nhưng nhiều người vẫn chủ quan không đội mũ bảo hiểm. Nhiều người còn nặng nề tâm lý khi cho rằng chi phí mũ đạt chuẩn đạt chuẩn cao, nặng và kín hơn, dễ gây nóng bức khó chịu, ngứa da đầu, hỏng tóc... Trong khi thực tế, mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao, bảo vệ sức khỏe người lưu thông trên đường phố.

Thông qua chiến dịch, ban tổ chức muốn tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về tính an toàn khi sử dụng phương tiện đạt chuẩn. Sau gần một tháng phát động, đến nay, hơn 100.000 người dân đã ký tên cam kết đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Dự kiến, số lượng chữ ký sẽ lên tới 150.000 khi chương trình kết thúc. Đồng hành cùng chiến dịch, nhà tài trợ Clear hỗ trợ 6.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn miễn phí cho người đân. Tổng phần thưởng cho người tham gia online là 280 mũ bảo hiểm chất lượng cao và 5.600 thẻ cào điện thoại.

