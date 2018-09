Xuân yêu thương ngập tràn hạnh phúc

Tết này gia đình mình vãn cảnh bên Hồ Gươm, nơi đánh dấu những kỷ niệm đẹp khó quên và gợi nhớ truyền thống du xuân năm mới.

Xuân nay thật ấm áp với hoa đào hồng, nụ cười của trẻ nhỏ trên thảm hoa Tết tươi tắn. Xuân mới với trò chơi tò he vui nhộn trong mắt trẻ và sự tín ngưỡng của em bé cầu mong an lành cho gia đình. Đặc biệt là cây cầu Thê Húc đã điểm tô thêm giá trị cuộc sống trong hoạt động du xuân của gia đình mình. Chúc xuân Giáp Ngọ an lành đến với muôn nơi của Tổ quốc!

Phạm Thị Nụ