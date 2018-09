Xuân 2014 tại quê ngoại của Beer

Từ ngày con gái ra đời năm 2010 đến nay đã sắp tròn 4 tuổi rồi. Đây là năm đầu tiên con và mẹ ở lại Sài Gòn ăn Tết cùng với ông bà ngoại.

Cả nhà được hưởng trọn cái Tết cùng ông bà ngoại nên con rất vui mừng và hạnh phúc lắm. Ông bà cũng rất vui. Do vậy năm nay cả nhà đón Tết to hơn mọi năm. Năm Giáp Ngọ để lại nhiều kỷ niệm cho con gái Diệp Thảo tại quê ngoại. Con gái chuẩn bị Tết cùng gia đình để đón năm mới nhiều may mắn, như ý! Con và mẹ đi chùa cầu bình an cho cả nhà trong năm mới 2014.

Nguyễn Hoàng Thanh