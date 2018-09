Trở lại thời thơ ấu

Từ lúc sinh ra tôi đã là niềm tự hào của cả gia đình. Ngày xưa mắt to nên bố mẹ cứ chọc là mắt to giống Tiểu Yến Tử, tôi có cả một cái nốt ruồi ăn hàng thật to.