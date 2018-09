Pốp Pi của mẹ đón Noel

Năm nay là năm đầu tiên con đón Giáng sinh bên gia đình. Một gia đình nho nhỏ - một tình yêu to to. Vậy nên, mẹ không quên lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu và ngộ nghĩnh của con trong mùa Giáng sinh này.

" Chín tháng địu con trong bụng, một năm bồng con trên tay, nhiều năm dìu dắt con trên đường đời " Vũ Hữu Gia Uy - con chào đời vào ngày 15/4/2013. Cả nhà gọi con với cái tên cúng cơm là Pốp Bi. Kể từ đó, con góp nhặt tiếng cười, tiếng khóc, sự hồn nhiên của mình vào niềm vui của gia đình.

Con chính là tài sản vô giá của bố mẹ. Cũng chính con đã khiến cho tình yêu thương, niềm hạnh phúc của bố mẹ trọn vẹn hơn. Thời gian trôi nhanh. Con đã được 8 tháng tuổi. Con toàn bị bà ngoại và bác con gọi là cái kẹo mút nhưng trộm vía cái gì con cũng biết. Con làm đủ trò nên nhà mình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Năm nay là năm đầu tiên con đón Giáng sinh bên gia đình. Một gia đình nho nhỏ - một tình yêu to to. Vậy nên, mẹ không quên lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu và ngộ nghĩnh của con trong mùa Giáng sinh này. Phố phường lộng lẫy với những cây thông, những ánh đèn để chào đón ngày Giáng sinh. Giáng sinh về cùng với cái giá lạnh của mùa đông nhưng gia đình nhỏ của mình trở nên ấm áp nhờ con, bình yên - an lành nhé con. Yêu con nhiều !

Nguyễn Thị Bích Duyên