Nụ cười ngày ấy và bây giờ

Mình là Thiên Lý, đang làm việc tại ngân hàng của Malaysia.

Chụp ảnh cũng là một phần sở thích của mình để giải tỏa áp lực trong cuộc sống và giúp mình tự tin hơn trên mọi bước đường tương lai của bản thân. Mình muốn gửi đến một thông điệp qua bộ ảnh này là: "Smile makes your life happier and more successful - Nụ cười khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn và thành công hơn".

Nguyễn Trương Thiên Lý