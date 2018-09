Ngày ấy-Bây giờ của con

Ngày xưa là con với kiểu tóc bấm, mái ngố do chính tay mẹ cắt, với mốt ngày đó là chiếc quần rộng màu tím than, áo cổ lá sen mà mỗi dịp tết về con lại háo hức đi may trước cả 1 tháng.