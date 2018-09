Mùa yêu thương bên gia đình nhỏ

Noel đã đến rồi, không khí se lạnh bao phủ khắp nơi. Ở Sài Gòn từ con phố lớn hẻm nhỏ rộn ràng đèn sao lấp lánh thu hút bao người đến lưu lại những kỷ niệm của một mùa Giáng sinh ý nghĩa.

Đây là một mùa vô cùng đặt biệt trong năm, tôi cảm thấy thật ấm áp an lành và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng.

Trần Thị Thúy Hoa