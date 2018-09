Mùa xuân mơ ước

Đây đúng là mùa xuân đầu tiên và hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ và đáng yêu của chúng tôi, khi được đón xuân cùng cô con gái đầu lòng - Phương An vừa tròn 7 tháng tuổi.

Niềm vui như nhân đôi khi được thấy An mọc hai cái răng đầu đời vào đúng 29 Tết và bắt đầu tập đứng. Đi chơi xuân với An có hơi cực một chút do bạn ấy hay quấy khóc vì bị hai cái răng mới mọc làm đau nướu, nhưng cả nhà đều rất vui và ngập tràn hạnh phúc. Đi chơi ở bất kỳ chỗ nào, dù là dạo phố ở đường hoa Nguyễn Huệ, đi chợ hoa, hay đi ăn ở nhà hàng, ba người chúng tôi luôn gắn bó bên nhau.

Nguyễn Thị Phương Lan