Miss One TV - sân chơi song hành cùng Miss Ngôi Sao

Tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi Miss Ngôi Sao đều có cơ hội trở thành Miss One TV với giải thưởng hấp dẫn.

>> Thể lệ dự thi Miss Ngôi Sao 2013

Năm nay, FPT Telecom là nhà tài trợ chính thức cho cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013. Tất cả các thí sinh tham dự sẽ được tham gia một sân chơi song hành, đó là Miss One TV. Cuộc thi do FPT Telecom tổ chức bao gồm hai vòng thi: vòng sơ loại Miss Ftel và vòng chung kết Miss One TV. Các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân, biểu lộ vẻ đẹp và cá tính của mình đến với đông đảo cộng đồng trên OneTV, Facebook, Zingme, Youtube, Twitter…

Với những giải thưởng hấp dẫn và tiêu chí công khai, minh bạch, cuộc thi mong muốn tìm ra những gương mặt được công chúng yêu mến nhất .

Vòng thi Miss FTel sẽ diễn ra trước từ ngày 25/6 tới ngày 4/7. Vòng thi Miss One TV sẽ diễn ra từ ngày 25/7 tới 31/7.

1. Vòng thi Miss Cộng Đồng

Đối tượng dự thi: Tất cả các thí sinh tham gia vòng sơ loại của cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013 và được đăng tải album ảnh trên trang http://missngoisao.ngoisao.net/.

Hình thức dự thi: Các thí sinh không cần đăng ký dự thi. Tất cả các album ảnh của các thí sinh tham gia Miss Ngôi Sao 2013 sẽ được đăng tải trên trang http://www.onetv.vn/ để người xem bình chọn.

Cách thức chấm giải: Mỗi lượt bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích sẽ được tính bằng một lượt bấm like Facebook hiển thị trên website bình chọn. Ở vòng thi này, thí sinh có nhiều lượt bình chọn nhất sẽ đạt giải Miss Cộng Đồng. Thí sinh đạt giải Miss Cộng Đồng được công bố trên website bình chọn vào 10h ngày 5/7.

Thời gian bình chọn: Từ 0h ngày 25/6 tới hết 10h ngày 4/7.

Website bình chọn sẽ được mở từ 0h ngày 25/6 trên trang http://www.onetv.vn/

Giải thưởng Miss Cộng Đồng:

- Tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

Hình thức trao giải:

- Nếu Miss Cộng Đồng nằm trong danh sách 24 thí sinh vào chung kết Miss Ngôi Sao, BTC sẽ trao giải trực tiếp cho thí sinh đó tại đêm Gala chung kết Miss Ngôi Sao.

- Nếu Miss Cộng Đồng không nằm trong danh sách 24 thí sinh vào đêm chung kết Miss Ngôi Sao, giải thưởng bằng tiền mặt sẽ được BTC chuyển khoản vào tài khoản của thí sinh.

2. Vòng thi Miss One TV

Đối tượng dự thi: Các thí sinh nằm trong Top 24 thí sinh lọt vào Chung kết của Miss Ngôi Sao 2013. Để tham gia Vòng thi này, các thí sinh cần đăng ký tham gia qua hotline: 0904.84.00.86 hoặc email: Linhnt29@fpt.com.vn.

Hình thức dự thi: Mỗi thí sinh sẽ thực hiện bộ ảnh bao gồm 10 ảnh có chủ đề liên quan tới các sản phẩm, dịch vụ của FPT Telecom. 3 ekip chụp ảnh cho các thí sinh là ekip nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng, ekip nhiếp ảnh gia Nguyễn Long và ekip nhiếp ảnh gia Quốc Huy. FPT Telecom hỗ trợ thí sinh và ekip chụp hình các đạo cụ, phương tiện, địa điểm chụp để truyền tải ý tưởng dự thi.

Các chủ đề dự thi:

- Dịch vụ Internet ( tham khảo thông tin về dịch vụ tại http://www.fpt.vn/)

- Dịch vụ truyền hình tương tác OneTV (http://www.onetv.vn/ )

- Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến Fshare (http://www.fshare.vn/)

- Siêu phẩm giải trí FPT Play HD (www.hd.fpt.vn)

Thời gian và địa điểm: Thời gian và địa điểm chụp hình dự thi Miss One TV sẽ được FPT Telecom bố trí xen kẽ trong thời gian các thí sinh chụp hình dã ngoại tại Vũng Tàu từ 25 tới 26/7/2013 (theo lịch của BTC cuộc thi Miss Ngôi Sao sắp xếp).

Cách thức chấm giải: Thí sinh đạt giải sẽ do Ban giám khảo của FPT Telecom (gồm 5 thành viên) đánh giá và lựa chọn. Thí sinh đạt giải Miss One TV được công bố trực tiếp trong đêm Gala chung kết tại TP HCM vào ngày 31/7.

Giải thưởng Miss One TV:

- Giải thưởng 10.000.000 đồng tiền mặt.

- Được vinh danh vào đêm Gala chung kết tổ chức tại TP HCM ngày 31/7.

- Trở thành Đại sứ thương hiệu cho FPT Telecom.

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ:

Ms. Thuỳ Linh

Hotline: 0904.84.00.86

Email: Linhnt29@fpt.com.vn

Tùng Dương