Em níu mùa thu níu nắng vàng. Thu ơi đừng có vội sang ngang. Giữ cho em nhé thời áo trắng. Dù một lần thôi thu lang thang…

Tháng 11, những ngày cuối thu với cái nắng vàng rộm, nhẹ nhàng mà say đắm. Hà Nội đẹp dịu hiền như thiếu nữ. Người ta vẫn thường nói mùa thu Hà Nội như một thứ men ngọt ngào, nhấp từng giọt, từng giọt để say hồi nào không biết, và cứ muốn say mãi…

Mùa thu Hà Nội, mùa đẹp nhất trong năm, thơ mộng nhất trong năm. Và em, nụ cười trong veo như muốn níu giữ chút nắng cuối mùa còn sót lại…

Đàm Thị Kim Anh