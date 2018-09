Đi chơi với 'gấu' 

Xin chào ! Mình tên là Thu Hằng, năm nay mình 20 tuổi, mình đến từ Hải Phòng. Không biết từ bao giờ mình đã thích chụp ảnh rồi, chụp ảnh ở đây là bao gồm cả được chụp và chụp cho người khác.

Bên cạnh việc học thì nghề tay trái của mình là một photographer tự do. Đơn giản là mình muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của con người, cảnh vật ... Giáng sinh vừa rồi mình, "gấu" và bạn bè của mình cũng có một buổi chụp ngoại cảnh tại dọc đường Lê Hồng Phong. Ở đấy trang trí khá đẹp và được chụp ảnh tự do. Được tham gia cuộc thi này, dù có giải hay không thì mình cũng cảm thấy rất vui rồi. Cám ơn vì đã đọc. Merry Christmas and Happy New Year !

Nguyễn Thu Hằng